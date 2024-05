WhatsApp का नया फीचर, अब नहीं हो सकेगा आपकी फोटो का गलत इस्तेमाल

whatsapp to soon allow users to generate ai powered profile photos : WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नया फीचर लाने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से प्रोफाइल फोटो जेनरेट करने का फीचर मिल सकता है। यह एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। इस फीचर को AI Profile Photos कहा जा रहा है। यानी अब अपने मूड के हिसाब से अपनी एआई फोटो जनरेट कर सकेंगे।







ALSO READ: WhatsApp Zoom Control Feature कैसे करता है काम मीडिया खबरों के मुताबिक WhatsApp एक AI Profile Photos फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। यह टेस्टिंग एंड्रॉयड 2.24.11.17 अपडेट के लिए वॉट्सऐप बीटा में की जा रही है। इसे एक अन्य फीचर के साथ देखा गया है इसमें यूजर्स AI के इस्तेमाल से विवरण देकर पर्सनलाइज्ड स्टीकर्स बना सकेंगे।



ALSO READ: WhatsApp में दिख रहा सिक्योरिटी कोड चेंज का मैसेज आखिर क्या है, जानिए स्क्रीनशॉट के आधार पर वॉट्सऐप के यूजर्स को उस इमेज का विवरण देना होगा जो वे Create AI Profile Picture कहे जाने वाले एक नए पेज पर जेनरेट करना चाहते WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार इस फीचर को डिवेलप किया जा रहा है।

इससे यूजर्स AI के इस्तेमाल से अपने दिलचस्पी या मूड को दिखाने वाली पर्सनलाइज्ड इमेजेज क्रिएट कर सकेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फीचर से यूजर्स को अपनी प्रोफाइल फोटो को शेयर करने से बचने में आसानी हो सकती है, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का जोखिम कम हो जाएगा।