WhatsApp में दिख रहा सिक्योरिटी कोड चेंज का मैसेज आखिर क्या है, जानिए

How to use Secret Code for Chat Lock in WhatsApp : WhatsApp पर अक्सर आपको security change code का मैसेज दिखाई देता है। तो आखिर यह मैसेज क्या है और यह क्यों आता है। आपके और किसी दूसरे यूजर के बीच होने वाली एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट का अपना सुरक्षा कोड होता है।

इसका प्रयोग यह वेरिफाई करने के लिए किया जाता है कि उस चैट में भेजे गए मैसेजेस और की गई कॉल्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं या नहीं। यह कोड ‘कॉन्टैक्ट डीटेल्स स्क्रीन’ पर QR कोड और 60 अंकों वाले नंबर के रूप में देखा जा सकता है।

सुरक्षा कोड डिजिटल लॉक की वह चाबी है, जिसे सिर्फ आपके और मैसेज पाने वाले के बीच ही शेयर किया जाता है। यह असली चाबी नहीं है, इसे हमेशा सीक्रेट रखा जाता है।

ऐसे कर सकते हैं सुरक्षा कोड के लिए नोटिफिकेशन ऐसे ऑन करें

Android

more options > सेटिंग्स पर टैप करें।

अकाउंट > सुरक्षा नोटिफिकेशन पर टैप करें।

इस डिवाइस पर Show security notifications को ऑन करें।

iPhone के लिए अपनाएं यह प्रक्रिया

अकाउंट > सुरक्षा नोटिफिकेशन पर टैप करें।

इस फोन पर सुरक्षा नोटिफ़िकेशन दिखाएं को ऑन करें।

वेब और डेस्कटॉप के लिए

अपनी चैट लिस्ट के ऊपर मौजूद more options या menu > सेटिंग्स पर क्लिक करें।

सुरक्षा पर क्लिक करें।

इस कंप्यूटर पर सुरक्षा नोटिफिकेशन दिखाएं को ऑन करें।