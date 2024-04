भारत में लोकसभा चुनाव में AI होगा सबसे बड़ा खिलाड़ी, जनता से मुख़ातिब होंगे दिवंगत नेता

2 turncoat leaders and former minister also included in Congress candidates : आंध्र प्रदेश में 13 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा 114 विधानसभा सीटों के लिए घोषित उम्मीदवारों में 2 दलबदलू नेता और एक पूर्व मंत्री शामिल हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव 13 मई को होने हैं और मतों की गिनती 4 जून को होनी है।