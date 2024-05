मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के मोबाइल ग्राहकों का Jio पर भरोसा बरकरार

Girl starts giving CPR to pig in the middle of the road: बेजुबान जानवरों से कई लोगों को प्‍यार होता है। कुछ पालते हैं कुछ सेवा करते हैं, लेकिन एक लडकी ऐसी है जिसने वो किया जो शायद आज तक किसी ने किसी जानवर के लिए नहीं किया होगा। जानवरों के प्रति उसका प्रेम देखकर हर कोई हैरान रह गया। मामला चीन का है।