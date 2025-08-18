ओडिशा में आय से अधिक संपत्ति के आरोप में इंजीनियर के 8 परिसरों पर छापे

Fire breaks out in school hostel : झारखंड के लातेहार जिले में सोमवार सुबह एक आवासीय विद्यालय (school hostel) के छात्रावास के एक कमरे में आग (Fire) लग गई। इस घटना में कम से कम 25 छात्राएं बाल-बाल बच गईं। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बरियातू की इन छात्राओं के बिस्तर और अध्ययन सामग्री आग में जलकर खाक हो गईं। सुबह करीब छह बजे आग लगने का पता चला। उन्होंने बताया कि एक दमकल गाड़ी को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा।