रविवार, 17 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Rahul Gandhi kicks off Voter Adhikar Yatra in Bihar: 16 days, 1,300 km, 20 districts
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: सासाराम , रविवार, 17 अगस्त 2025 (17:35 IST)

Rahul Gandhi : चुनाव चोरी नहीं होने देंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पर गरजे राहुल गांधी

Rahul Gandhi
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कथित वोट चोरी के खिलाफ यहां से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की और इस मौके पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सफल नहीं होने देगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरे देश में वोट की चोरी कर रहा है।
 
यात्रा की शुरुआत से पहले सासाराम के बिआडा मैदान में "इंडिया" गठबंधन (महागठबंधन) के नेताओं की एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और महागठबंधन के कई अन्य नेता शामिल हुए।
राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ने का फिर से हवाला दिया और दावा किया कि सारे नए मतदाताओं के वोट भाजपा को मिले। राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर मतदाता सूची के बारे में जानकारी एकत्र की गई।
 
उन्होंने कहा, “जब कुछ दिन पहले मैने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया तो निर्वाचन आयोग ने मुझसे हलफनामा मांग। जब कुछ दिन पहले भाजपा के लोगों ने संवाददाता सम्मलेन को संबोधित किया तो उनसे कोई हलफनामा नहीं मांगा गया।”
 
उनका कहना था कि चुनाव आयोग कहता है- आप हलफनामा दें कि आपका डेटा सही है। ये डेटा तो चुनाव आयोग का है, मुझसे हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है? भाजपा के लोगों से कोई हलफनामा नहीं मांगा गया। 
 
उन्होंने आरोप लगाया कि अब इनकी आखिरी साजिश यह न कि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़कर और नाम काटकर बिहार में चुनाव की चोरी की जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।
 
कांग्रेस नेता ने कहा कि जहां भी वोट की चोरी हो रही है, वहां हम यह चोरी पकड़कर जनता को बताएंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दबाव में आकर जाति जनगणना कराने की बात कर दी, लेकिन यह पता है कि वह सच्ची जाति जनगणना नहीं कराएंगे।
 
राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और ‘इंडिया’ गठबंधन जातिगत जनगणना करवाएंगे और आरक्षण में 50 प्रतिशत की दीवार तोड़ेगी।” कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मोदी सरकार का एजेंट बन गया है।
 
उन्होंने कहा, “मोदी सरकार 2023 में एक कानून लेकर आई। इस कानून के तहत चुनाव आयोग के प्रमुख या सदस्य कोई गड़बड़ करें, तो भी उन पर प्राथमिकी या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया, “मतलब सरकार ने 2023 में तैयारी की और 2024 में धोखाधड़ी की। इन लोगों ने वोट चोरी की है, इसलिए हमें इन चोरों को हटाना है।”
 
राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आह्वान किया कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) एकजुट हो और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंके।
 
उन्होंने कहा, “इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में आने नहीं देना है। सब एकजुट हो जाइए और भाजपा को उखाड़ के फेंकिए, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके।” बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कथित “वोट चोरी” के मुद्दे को लेकर भाजपा एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र खत्म नहीं करने दिया जाएगा।
 
16 दिनों में 1300 किमी की यात्रा
‘इंडिया’ गठबंधन की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ की शुरुआत के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती की जा रही है। यात्रा में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएआईआर) के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। इस यात्रा में 16 दिन में 20 से अधिक जिलों में कुल 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी।
 
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' के कई अन्य घटक दलों ने एसआईआर तथा कथित ‘वोट चोरी' के खिलाफ यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले निकाली है। सासाराम से शुरू हो रही इस यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ‘वोटर अधिकार रैली’ के साथ होगा। इस जनसभा में ‘इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे।
 
यह यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बात

इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं, जस्टिस पारदीवाला ने क्यों कही यह बातJustice JB Pardiwala News : प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के हस्तक्षेप और आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करने के बाद न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ अपनी टिप्पणियां हटा दी हैं। इस बीच, न्यायमूर्ति पारदीवाला की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ ने एक दंपति को अग्रिम जमानत देते समय शांत रवैया दिखाया। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने एक मौखिक टिप्पणी में कहा, इस बार मैं अपना आपा नहीं खोने वाला हूं।

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपए

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपएElderly woman duped online : मुंबई की 71 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन मंच के जरिए एक लीटर दूध का ऑर्डर करने के प्रयास में अपने बैंक खाते से 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान 2 दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली।

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगा

आजादी के बाद पहली बार उत्तर महाराष्ट्र के 4 आदिवासी गांवों में फहराया गया तिरंगाIndependence Day: उत्तर महाराष्ट्र (north Maharashtra) के एक सुदूर गांव जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची और मोबाइल सिग्नल भी हवा की तरह खो जाता है, वहां गणेश पावरा ने देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) की पूर्व संध्या पर एक वीडियो डाउनलोड कर सीखा कि तिरंगे (tricolour) को किस तरह बांधा जाए कि वह बिना रुकावट शान से लहराए।

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदा

कैसा होगा अगली पीढ़ी का GST, इसका क्या होगा फायदाGoods and Services Tax (GST) News : जीएसटी कर में प्रस्तावित सुधारों को 'अगली पीढ़ी का जीएसटी' बताते हुए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि 2 स्लैब वाली कर व्यवस्था क्रमिक रूप से एकल बिक्री/सेवा कर दर का रास्ता खोलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2047 तक एकल कर स्लैब हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नई जीएसटी व्यवस्था, जिसमें कर दरों को कम करते हुए केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के 2 स्लैब निर्धारित किए गए हैं।

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्म

स्वामी रामदेव बोले, रूस एवं चीन से मिलकर भारत करेगा अमेरिकी गुंडागर्दी खत्मSwami Ramdev said : योग गुरु स्वामी रामदेव (Swami Ramdev) ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत (India) जल्द ही रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका (America) की राजनीतिक और आर्थिक गुंडागर्दी खत्म कर देगा। यहां 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय (Patanjali University) और पतंजलि योग भवन (Patanjali Yoga Bhavan) में ध्वजारोहण करने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि विश्व में भारत, रूस एवं चीन तथा यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देशों के बीच एक नया गठजोड़ बन रहा है।

और भी वीडियो देखें

उज्जैन की महाकाल सवारी का आंखों देखा हाल मप्र के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर

उज्जैन की महाकाल सवारी का आंखों देखा हाल मप्र के सभी आकाशवाणी केंद्रों परउज्जैन में स्थित महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा है। नगरवासी महाकाल को अपना राजा मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि साल में सावन और भादव मास के दौरान महाकाल राजा अपने भक्तों का हाल देखने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह सवारी परंपरागत साज बाजों के साथ निकलती है। इस बार आकाशवाणी पर महाकाल की सवारी का सजीव प्रसारण किया जाएगा।

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन10 thousand vehicles fined : मुंबई पुलिस ने दही हांडी उत्सव के दौरान महानगर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 10000 से अधिक वाहनों पर एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित यह उत्सव शनिवार को मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियों की टोलियों ने मानव पिरामिड बनाकर रस्सियों से हवा में लटकी दही हांडी तोड़ी। कुल 1,13,57,250 रुपए जुर्माने के 10,051 ई-चालान काटे गए।

देश में मौजूदा हालात आपातकाल से भी बदतर, लालू यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

देश में मौजूदा हालात आपातकाल से भी बदतर, लालू यादव ने मोदी सरकार पर साधा निशानाLalu Prasad Yadav News : राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद ने रविवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत देश में मौजूदा हालात आपातकाल से भी बदतर हैं। यादव ने कहा, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है... संविधान हर मतदाता को मतदान का अधिकार देता है।सासाराम से शुरू होकर 1300 किलोमीटर लंबी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ बिहार के 20 जिलों से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी।

LIVE: बिहार SIR पर CEC ज्ञानेश कुमार बोले, झूठे आरोपों से निर्वाचन आयोग नहीं डरता

LIVE: बिहार SIR पर CEC ज्ञानेश कुमार बोले, झूठे आरोपों से निर्वाचन आयोग नहीं डरताLatest News Today Live Updates in Hindi : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि झूठे आरोपों से निर्वाचन आयोग नहीं डरता। उन्होंने कहा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद मतदाता सूची में सभी त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से है। पल पल की जानकारी...

खरगे बोले, संविधान खतरे में, लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं

खरगे बोले, संविधान खतरे में, लोगों के अधिकार सुरक्षित नहींVoter Adhikar yatra : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को आरोप लगाया कि जब तक केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है, संविधान खतरे में है और लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की राजग सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com