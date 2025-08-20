Latest News Today Live Updates in Hindi : उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। पल पल जानकारी...
03:31 PM, 20th Aug
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश सकारिया के खिलाफ दिल्ली पुलिए से हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला दर्ज।
02:09 PM, 20th Aug
दिल्ली में इमारत ढही, तीन की मौत : मध्य दिल्ली के दरियागंज में सद्भावना पार्क के पास बुधवार को एक इमारत के ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना दोपहर 12 बजकर 14 मिनट पर मिली, जिसके बाद दमकल की चार गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि तीन लोगों को मलबे से निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक बचाव अभियान जारी था। इमारत ढहने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।
12:26 PM, 20th Aug
-लोकसभा में ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया गया।
-एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा जारी, बैठक एक बार बाधित होने के बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित।
-बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर दो बजे तक स्थगित।
11:35 AM, 20th Aug
महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी बने प्रस्तावक। राजनाथसिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज इस अवसर पर मौजूद थे।
10:59 AM, 20th Aug
जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि बहुत ही कायराना और शर्मनाक हमला है। जो भी लोग यह सोचते हैं कि किसी महिला पर हिंसा करके दिल्ली के काम को, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है और बताया है कि वह राजकोट, गुजरात का रहने वाला है। उसके नाम और पते की पुष्टि की जा रही है। उसके दस्तावेज़ों की जांच भी की जा रही है।
10:57 AM, 20th Aug
छत्तीसगढ़ में बुधवार को विष्णु देव साय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में तीन विधायकों राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली।
09:08 AM, 20th Aug
-जनसुनवाई के दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भाजपा ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा दी।
-बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जनसुनवाई के दौरान शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक ने थप्पड़ मारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
08:36 AM, 20th Aug
एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज भरेंगे नामांकन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंंगे।
08:15 AM, 20th Aug
मुंबई में बारिश के बीच हार्बर लाइन पर लोकन ट्रेन सेवाएं बहाल, सभी रेलवे लाइनों पर उपनगरीय सेवाएं चालू।
07:41 AM, 20th Aug
-महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ जिले में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की कुल 18 टीमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं, साथ ही एसडीआरएफ की 6 टीमें भी तैनात हैं।
-मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम एलिवेटेड ट्रैक पर बहुत अधिक भीड़ वाली दो मोनोरेल ट्रेन फंस गईं, जिसके 782 यात्रियों को बचा लिया गया।
-दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है।
07:40 AM, 20th Aug
-गृह मंत्री अमित शाह आज संसद में तीन बिल पेश करेंगे। इन विधेयकों का उद्देश्य यह है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके।
-केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग 100 कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनाती।