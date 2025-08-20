शुक्रवार, 22 अगस्त 2025
सीपी राधाकृष्‍णन ने उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए भरा नामांकन

cp radhakrishnanan files nomination
Latest News Today Live Updates in Hindi : उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। पल पल जानकारी...


03:31 PM, 20th Aug
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश सकारिया के खिलाफ दिल्ली पुलिए से हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया। बीएनएस की धारा 109 के तहत मामला दर्ज।

02:09 PM, 20th Aug
दिल्ली में इमारत ढही, तीन की मौत : मध्य दिल्ली के दरियागंज में सद्भावना पार्क के पास बुधवार को एक इमारत के ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना दोपहर 12 बजकर 14 मिनट पर मिली, जिसके बाद दमकल की चार गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि तीन लोगों को मलबे से निकाला गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट मिलने तक बचाव अभियान जारी था। इमारत ढहने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है।

12:26 PM, 20th Aug
-लोकसभा में ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया गया।
-एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा जारी, बैठक एक बार बाधित होने के बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित।
-बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर दो बजे तक स्थगित।

11:35 AM, 20th Aug
महाराष्‍ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्‍ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी बने प्रस्तावक। राजनाथसिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज इस अवसर पर मौजूद थे।

10:59 AM, 20th Aug
जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि बहुत ही कायराना और शर्मनाक हमला है। जो भी लोग यह सोचते हैं कि किसी महिला पर हिंसा करके दिल्ली के काम को, दिल्ली के विकास को रोक देंगे, ऐसे अपराधियों को दिल्ली माफ नहीं करेगी।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है और बताया है कि वह राजकोट, गुजरात का रहने वाला है। उसके नाम और पते की पुष्टि की जा रही है। उसके दस्तावेज़ों की जांच भी की जा रही है।

10:57 AM, 20th Aug
छत्तीसगढ़ में बुधवार को विष्णु देव साय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में तीन विधायकों राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहेब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली।

09:08 AM, 20th Aug
-जनसुनवाई के दौरान दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की कोशिश। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भाजपा ने रेखा गुप्ता पर हमले की निंदा दी। 
-बताया जा रहा है कि मुख्‍यमंत्री को जनसुनवाई के दौरान शिकायत लेकर पहुंचे एक युवक ने थप्पड़ मारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
 

08:36 AM, 20th Aug
एनडीए के उपराष्‍ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन आज भरेंगे नामांकन। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंंगे।

08:15 AM, 20th Aug
मुंबई में बारिश के बीच हार्बर लाइन पर लोकन ट्रेन सेवाएं बहाल, सभी रेलवे लाइनों पर उपनगरीय सेवाएं चालू।

07:41 AM, 20th Aug
-महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में पिछले 24 घंटों में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है। नांदेड़ जिले में 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की कुल 18 टीमें राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात हैं, साथ ही एसडीआरएफ की 6 टीमें भी तैनात हैं।

-मुंबई में भारी बारिश के बीच मंगलवार शाम एलिवेटेड ट्रैक पर बहुत अधिक भीड़ वाली दो मोनोरेल ट्रेन फंस गईं, जिसके 782 यात्रियों को बचा लिया गया।
-दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है।


07:40 AM, 20th Aug
-गृह मंत्री अमित शाह आज संसद में तीन बिल पेश करेंगे। इन विधेयकों का उद्देश्य यह है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सके। 
-केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग 100 कंपनियां जम्मू कश्मीर में तैनाती।
क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयान

क्या ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज पर लगेगा कोई जुर्माना, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आया बड़ा बयानक्या अब आपको ट्रेन में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर कोई जुर्माना लगेगा। इसका जवाब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। उन्होंने इसे लेकर सारी स्थिति साफ कर दी है। खबरें आ रही थीं कि ट्रेन में सफर के दौरान एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर फ्लाइट से तरह एक्स्ट्रा पैसा देना होगा।

इमरान खान को SC से मिली जमानत, जानिए कौनसे हैं वो 8 मामले

इमरान खान को SC से मिली जमानत, जानिए कौनसे हैं वो 8 मामलेImran Khan News : पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने 9 मई को हुई हिंसा से संबंधित 8 मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा इस्लामाबाद में खान को हिरासत में लिए जाने के बाद उनके समर्थकों ने 9 मई 2023 को तोड़फोड़ और हिंसा की थी। दंगों में भूमिका के लिए खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के कई नेताओं के खिलाफ कई मामले दर्ज किए थे।

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकारा

GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश, जनता को मिलेगा बड़ा तोहफा, सस्ती होंगी चीजें, केंद्र का प्रस्ताव GoM ने स्वीकाराजनता को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। GST में 12%, 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश की गई है। राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मान लिया गया। यानी आने वाले कुछ दिनों में आपको चीजों के दाम घटे दिखाई देने लगेंगे।

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन क्यों मोदी सरकार लाई पीएम-सीएम के 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी जाने वाला विधेयक?

संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन क्यों मोदी सरकार लाई पीएम-सीएम के 30 दिन जेल में रहने पर कुर्सी जाने वाला विधेयक?लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को किसी भी आपराधि केस में हिरासत और गिरफ्तारी के संबंध में पद से हटाने से संबंधित तीन विधेयकों को आज राज्यसभा में पेश कर दिया है। राज्यसभा में भी विपक्षी दलों ने तीनों ही विधेयक का जमकर विरोध किया। वहीं सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने विधयक को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजने का प्रस्ताव किया।

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई

कबूतर को खतरनाक खत के साथ पकड़ा, जम्मू रेलवे स्टेशन उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाईThreat to blow up Jammu railway station: जम्मू जिले के आरएस पुरा सीमा क्षेत्र में जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरी पर्ची लेकर जा रहे एक कबूतर को सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी। अधिकारियों ने बताया कि यह पहली बार है जब एक कबूतर को धमकी भरा पत्र ले जाते हुए पकड़ा गया है।

तेज प्रताप यादव खोलेंगे राज, किन 5 लोगों ने बर्बाद की जिंदगी?

तेज प्रताप यादव खोलेंगे राज, किन 5 लोगों ने बर्बाद की जिंदगी?Tej Pratap Yadav news in hindi : बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि 5 लोगों ने भाजपा और आरएसएस से मिलकर उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। तेज प्रताप के दावे के बाद सवाल उठ रहा है कि वे 5 लोग कौन हैं जिन्होंने तेज प्रताप की जिंदगी बर्बाद कर दी। वे आज इन नामों का खुलासा कर सकते हैं।

भूकंप के तेज झटकों से थर्राया दक्षिण अमेरिका, सुनामी की चेतावनी

भूकंप के तेज झटकों से थर्राया दक्षिण अमेरिका, सुनामी की चेतावनीEarthquake in South America : दक्षिण अमेरिका में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8 मापी गई। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई।

लालू यादव बोले, नीतीश की राजनीति और जदयू का पिंडदान करने आ रहे हैं पीएम मोदी

लालू यादव बोले, नीतीश की राजनीति और जदयू का पिंडदान करने आ रहे हैं पीएम मोदीPM Modi in Bihar : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा से आज बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है। राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले बड़ा बयान देते हुए कहा कि वे नीतीश की राजनीति और जदयू का पिंडदान करने गयाजी आ रहे हैं।

LIVE: बिहार को आज 13000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी

LIVE: बिहार को आज 13000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदीLatest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। वह बिहार में गंगा नदी पर एक पुल सहित 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे तथा एक रैली को संबोधित करेंगे। पल पल की जानकारी...

UP : बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 भाइयों की मौत, ट्रक चालक हुआ फरार

UP : बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 2 भाइयों की मौत, ट्रक चालक हुआ फरारBulandshahar Uttar Pradesh News : बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद इलाके में बृहस्पतिवार को एक ट्रक ने एक मोटरसाइकल को सामने से टक्कर मार दी जिससे दोपहिया वाहन पर सवार 2 भाइयों की मौत हो गई। वे सिकंदराबाद स्थित नई सब्जी मंडी जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्स

realme p4 pro 5g : तूफान मचा देंगे रियलमी के ये 2 स्मार्टफोन, जानिए कीमत और फीचर्सRealme ने P4 सीरीज के तहत देश में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी ने Realme P4 5G और Realme P4 Pro 5G के नाम से नए डिवाइस पेश किए हैं। दोनों डिवाइस में आपको जबरदस्त AI फीचर्स और 7,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है। जानिए क्या है स्मार्टफोन के फीचर्स और कीमत-

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।
