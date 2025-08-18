राष्ट्रपति के पुलिस पदक से अलंकृत एएसपी अंजना तिवारी महामहिम राज्यपाल ने भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया

ASP Anjana Tiwari awarded: इंदौर में पुलिस महकमे अलग-अलग भूमिकाओं में पदस्थ रही चुकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना तिवारी (ASP Anjana Tiwari) को 15 अगस्त को भोपाल में ऐतिहासिक लाल परेड ग्राउंड पर हुए स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सराहनीय सेवाओं के लिए महामहिम राष्ट्रपति के पुलिस पदक (Police Medal) से अलंकृत किया।

1998 बैच की राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अंजना इन दिनों जबलपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ हैं। वे इंदौर में 2 बार डीसीपी ट्रैफिक, एडिशनल एसपी ट्रैफिक, एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एएसपी मुख्यालय, एसपी फायर सर्विसेज और उपसेनानी 15वीं बटालियन के पद पर पदस्थ रही हैं।

