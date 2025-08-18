नोएडा में अज्ञात वाहन की टक्कर में 2 कंपनी प्रतिनिधियों की मौत

Road accident in noida: नोएडा (Noida) के दादरी थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 2 कंपनी प्रतिनिधियों (Delivery Boy) की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर नई बस्ती गांव के मोड़ पर उस वक्त हुई, जब मोटरसाइकल पर सवार 2 कंपनी प्रतिनिधियों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान उत्तरप्रदेश के सुलतानपुर निवासी अंकित और बिहार के सीतामढ़ी निवासी राकेश के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta