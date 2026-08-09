Weather Alert : उत्तराखंड-छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली में हल्की बारिश, जानें IMD का ताजा अपडेट

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने रविवार, 9 अगस्त को उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने इन दोनों राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, केरल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु समेत कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को देश के कई हिस्सों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावना है। वहीं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ खराब मौसम की स्थिति बन सकती है।

उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

IMD के अनुसार, 9 अगस्त को उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, बिहार, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और सिक्किम में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली में फिलहाल हल्की बारिश का अनुमान

रविवार सुबह जारी IMD के ताजा नाउकास्ट के मुताबिक, नई दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी दर्ज की गई। इन इलाकों के लिए यह पूर्वानुमान सुबह करीब 9 बजे तक मान्य था। वहीं, गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा शामिल हैं, में 5 मिमी प्रति घंटे से कम हल्की बारिश का अनुमान जताया गया था। यहां के लिए चेतावनी सुबह 8 बजे तक प्रभावी थी।

IMD के नाउकास्ट में क्या है?

जिलेवार IMD मानचित्र के अनुसार रविवार सुबह दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है। जिलेवार अपडेट से संकेत मिलता है कि दिल्ली में फिलहाल बारिश की तीव्रता शुक्रवार को हुई बेहद भारी बारिश की तुलना में काफी कम है।

2011 के बाद दिल्ली में अगस्त का सबसे बारिश वाला पहला सप्ताह

दिल्ली में अगस्त के पहले सात दिनों में इस साल 127 मिमी बारिश दर्ज की गई। IMD के अनुसार, यह 2011 के बाद अगस्त का सबसे ज्यादा बारिश वाला पहला सप्ताह रहा। शुक्रवार को हुई बेहद भारी बारिश के कारण दिल्ली-NCR के कई इलाकों में जलभराव और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। सड़कों और प्रमुख मार्गों पर पानी भर जाने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई।

IMD ने इससे पहले बताया था कि भारी बारिश के पीछे सक्रिय मानसून ट्रफ, दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ प्रमुख मौसम प्रणालियां थीं।

दिल्ली में बारिश की रफ्तार कम होने का अनुमान

मौसम विभाग ने पहले ही संकेत दिया था कि शनिवार से दिल्ली में बारिश की तीव्रता कम हो सकती है, हालांकि बारिश का दौर 10 अगस्त तक जारी रहने की संभावना जताई गई थी। रविवार सुबह का जिला स्तर का नाउकास्ट भी इसी बदलाव की ओर इशारा कर रहा है।

फिलहाल दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के बजाय हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। हालांकि, शुक्रवार को जिन इलाकों में जलभराव हुआ था, वहां लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। हल्की बारिश भी इन इलाकों में यातायात की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है।

10 अगस्त को दिल्ली के लिए कोई चेतावनी नहीं

IMD की 9 अगस्त की व्यापक चेतावनी में हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए रविवार को भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि, 10 अगस्त के लिए इन क्षेत्रों में फिलहाल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। देश के उत्तरी हिस्सों में मानसून सिस्टम अभी सक्रिय है। ऐसे में लोगों को यात्रा या रोजाना के आवागमन की योजना बनाने से पहले IMD के ताजा मौसम अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है।