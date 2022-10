Twitter के ऑफिस में toilet sink लेकर घुसे Elon Musk, देखें वीडियो

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

एक बार फिर चर्चाओं में हैं। Elon Musk ने अपने 44 बिलियन डॉलर के ट्विटर डील के फॉर्मल क्लोजिंग से पहले अपने बायो को 'चीफ ट्‍वीट' में बदल दिया है। टेस्ला के सीईओ ने ट्विटर के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस का भी दौरा किया और बुधवार को एक सिंक लेकर ट्विटर ऑफिस के हॉल में चले गए। उन्होंने अपना यह वीडियो कैप्शन के साथ शेयर किया-'Entering HQ - let that sink in' Elon Musk ने पहले मार्च में ट्विटर को खरीदने का ऑफर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने सौदा रद्द कर दिया।51 वर्षीय अरबपति पर सोशल मीडिया दिग्गज द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद उन्होंने उसी कीमत पर कंपनी को वापस खरीदने की पेशकश की। मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने मस्क को 27 अक्टूबर तक सौदा बंद करने का आदेश दिया।मस्क ने आरोप लगाया था कि ट्विटर अधिकारियों ने नकली बॉट अकाउंट की संख्या की गलत तरीके से जानकारी शेयर की है। मस्क ने ट्विटर के ऑफिस पहुंचने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है।इस ट्वीट पर बड़ी संख्या में लोग तरह-तरह के रिप्लाई कर रहे है। इस पर कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। मस्क ने जो वीडियो ट्वीट किया है, उसमें वे ट्विटर हेड क्वॉर्टर में एक सिंक ले जाते हुए दिख रहे है।