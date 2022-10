मस्क ने ट्विटर पर एलेक्स नाम के यूजर के साथ अपनी बातचीत में रूस की परमाणु ताकत के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोई भी समझदार व्यक्ति परमाणु युद्ध शुरू नहीं करेगा? लेकिन यह स्थिति भी पागलपन से कम नहीं है। लेकिन इस तर्क के साथ समस्या यह है कि यदि हम समझदार लोगों के साथ डील कर रहे होते, तो दुनिया में कहीं पर भी युद्ध होता ही नहीं।

उन्होंने आगे लिखा कि रूस के पास 30 मिनट से भी कम समय में अमेरिका और यूरोप को परमाणु मिसाइलों से पूरी तरह नष्ट करने की क्षमता है। अमेरिका और यूरोप भी ऐसी ही परमाणु क्षमता रखते हैं। आश्चर्यजनक यह है कि बड़ी संख्‍या में लोग इस तथ्य को नहीं जानते।

It's funny how some are claiming would never use a nuclear weapon in any circumstance while others are skeptical as to whether Russia even has a nuclear arsenal — We live in mad-MAD world. https://t.co/2U1PNrK1DP