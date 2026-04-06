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Written By WD Sports Desk
Last Updated : सोमवार, 6 अप्रैल 2026 (19:27 IST)

2 मैच हार चुकी कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने पंजाब किंग्स की बड़ी चुनौती

Punjab Kings
KKRvsPBKS कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 12वें मैच में यहां ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी। दोनों टीमें इस मुकाबले में बिल्कुल अलग फॉर्म और आत्मविश्वास के स्तर के साथ उतर रही हैं। केकेआर जहां वापसी की तलाश में होगी वहीं पंजाब किंग्स जीत की लय बरकरार रखने उतरेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन की शुरुआत मुश्किल रही है; उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा है और वे अंक तालिका में नीचे खिसक गए हैं।

उनकी बैटिंग यूनिट ने अपनी क्षमता की झलक तो दिखाई है, लेकिन उसमें निरंतरता की कमी रही है। उम्मीद है कि कप्तान अजिंक्य रहाणे टॉप ऑर्डर को स्थिरता प्रदान करेंगे। युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी अब तक टीम के लिए एक सकारात्मक पहलू रहे हैं, जबकि फिन एलन पावरप्ले में आक्रामक तेवर दिखाते हैं। मिडिल ऑर्डर, जिसमें कैमरन ग्रीन, रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह शामिल हैं, को एक मज़बूत विरोधी टीम को चुनौती देने के लिए अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े और असरदार योगदान में बदलने की ज़रूरत होगी।

केकेआर की गेंदबाजी आक्रमण को नियंत्रण बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा है, और वरुण चक्रवर्ती को अभी तक मिडिल ओवर्स में अपनी लय नहीं मिल पाई है। वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी और ब्लेसिंग मुज़ारबानी जैसे तेज़ गेंदबाज़ शुरुआती सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे, जबकि सुनील नारायण और अनुकूल रॉय जैसे ऑलराउंडर टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। मनीष पांडे जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी से टीम की बेंच स्ट्रेंथ और भी मजबूत हो जाती है।

इसके विपरीत, पंजाब किंग्स ने लगातार जीत के साथ इस सीज़न की ज़ोरदार शुरुआत की है और टीम के सभी विभाग काफी संतुलित नजर आ रहे हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर अच्छी फॉर्म में हैं और केकेआर के खिलाफ उनका रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा है, जिससे वह टीम की बैटिंग लाइनअप के एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं। ओपनर्स प्रभसिमरन सिंह और कूपर कॉनली ने टीम को ठोस शुरुआत दी है, जबकि मिडिल ऑर्डर में नेहल वढेरा, शशांक सिंह और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस जैसे खिलाड़ी टीम को गहराई और आक्रामक क्षमता प्रदान करते हैं।

पंजाब की बल्लेबाजी भी काफी असरदार रहा है, जिसकी अगुवाई युजवेंद्र चहल कर रहे हैं। मिडिल ओवर्स में विकेट लेने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। तेज़ गेंदबाज़ों में अर्शदीप सिंह, ज़ेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक और ऑलराउंडर मार्को जानसेन जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो टीम के गेंदबाजी में विविधता और नियंत्रण दोनों लाते हैं। प्रियांश आर्य जैसे ‘इम्पैक्ट प्लेयर्स’ टीम की बेंच स्ट्रेंथ को और भी मज़बूत बनाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईडन गार्डन्स की पिच बल्लेबाज़ों के लिए मददगार साबित होगी।

इस मैदान पर हाल के मैचों के रुझानों को देखते हुए, इस मैच में भी बड़े स्कोर बनने की पूरी संभावना है। रोशनी के नीचे ओस के कारण टीमों को पीछा करने में मदद मिल सकती है, जिससे टॉस एक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा, क्योंकि टीमें संभवतः पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगी। कुल मिलाकर, प्रतियोगिता एक स्पष्ट विरोधाभास प्रस्तुत करती है: कोलकाता नाइट राइडर्स स्थिरता और सीज़न की पहली जीत की तलाश में है, जबकि पंजाब किंग्स का लक्ष्य अपनी जीत की लय को आगे बढ़ाना और तालिका के शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत करना है।

टीम इस प्रकार हैं:

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह (उपकप्तान), फिन एलेन, तेजस्वी दहिया, मनीष पांडे, रोवमैन पावेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, सार्थक रंजन, टिम सीफर्ट, राहुल त्रिपाठी, दक्ष कामरा, कैमरन ग्रीन, सुनील नारायण, रचिन रविंद्र, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, नवदीप सैनी, प्रशांत सोलंकी और उमरान मलिक।

पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, हरनूर सिंह, मिचेल ओवेन, विष्णु विनोद, निहाल वढेरा, अजमतुल्लाह उमरजई, मार्को यानसेन, मार्कस स्टोइनिस, अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्युसन, हरप्रीत बरार, विजयकुमार वैशाख, यश ठाकुर, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, मुशीर खान, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह, पायला अविनाश और शशांक सिंह।
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