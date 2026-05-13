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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 13 मई 2026 (16:53 IST)

डग आउट में नहीं बैठ सकेंगे मालिक, BCCI ने नियमों में लाई और सख्ती

IPL
वेपिंग हनी ट्रैप और टार्गेटेड कॉम्प्रोमाइज के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सिलसिलेवार नियम बनाए थे। इसी कड़ी में कुछ और नियम भी जोड़े गए हैं। बोर्ड ने विशेषकर अधिकारियों और मालिकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन ना करें क्योंकि अब मालिक डगआउट में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।  वह मैच के दौरान खिलाड़ियों को गले नहीं लगा सकेंगे और टीम स्टाफ से बात नहीं कर सकेंगे।

इससे पहले BCCI ने कहा था कि आईपीएल 2026 में नियमों का उल्लंघन करने वाली टीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को यह बात कही। मौजूदा आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स दो बार ग़लत कारणों से चर्चा में रही। पहली बार तब जब टीम मैनेजर रविंदर सिंह भिंडर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए दिखे। दूसरी घटना तब हुई जब कप्तान रियान पराग एक मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते पकड़े गए।भिंडर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जबकि पराग के मैच फ़ीस का 25 प्रतिशत काटा गया और उन्हें एक डिमेरिट प्वाइंट भी दिया गया।

BCCI सचिव देवजीत सकैया ने कहा कि, “हम यह देख रहे हैं कि जो टीमें नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हम कुछ कार्रवाई करेंगे। हम आईपीएल के नियमों और प्रोटोकॉल का जायजा ले रहे हैं, ख़ासकर इस बात का कि टीमें किस तरह व्यवहार कर रही हैं।”

SOP का उल्लंघन शो-कॉज नोटिस

सुरक्षा नियम तोड़ने पर → आर्थिक जुर्माना
PMOA नियम उल्लंघन → सस्पेंशन या अयोग्यता
प्रतिबंधित गतिविधियां → कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मामला सौंपा जाएगा
बार-बार गलती → IPL से बैन
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डग आउट में नहीं बैठ सकेंगे मालिक, BCCI ने नियमों में लाई और सख्ती

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उर्विल पटेल ने महेंद्र सिंह धोनी को दिया रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक का श्रेय (Video)चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने हाल ही में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खेली गई रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतकीय पारी का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। उन्होंने कहा महेंद्र सिंह धोनी के आशीर्वाद के कारण ही उन्होंने एक एतिहासिक पारी खेली। उन्होंने माही को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि धोनी ने हमेशा कहा कि खुद पर भरोसा रखो।

पंजाब किंग्स के खिलाफ अहम मुकाबले से बाहर हार्दिक पांड्या

पंजाब किंग्स के खिलाफ अहम मुकाबले से बाहर हार्दिक पांड्यापीठ की ऐंठन से जूझ रहे मुंबई के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाला अहम मैच नहीं खेलेंगे। गौरतलब है कि मुंबई इंडियन्स आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है लेकिन मुंबई कुछ सांत्वना लेकर टूर्नामेंट से जाना चाहती है ऐसे में हार्दिक का ना होना टीम के लिए बड़ा झटका है।

एक ही मैच में 2 बार बदली गई औरेंज कैप, पर्पल कैप में हुआ यह बदलाव

एक ही मैच में 2 बार बदली गई औरेंज कैप, पर्पल कैप में हुआ यह बदलावगुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 61 रनों की पारी खेलते हुए 17वें ओवर में आउट होने तक वह ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली थी। लेकिन एसआरएच के हाइनरिक क्लासन 14 रन बनाकर आउट हुए और ऑरेंज कैप पर कुछ ही देर में दुबारा कब्जा कर लिया।

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82 रनों से हैदराबाद को रौंदकर गुजरात पहुंची अंक तालिका के शीर्ष परGTvsSRH तेज गेंदबाजों के तूफानी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को मंगलवार को 82 रन से ध्वस्त कर आईपीएल में अपनी लगातार पांचवीं जीत हासिल की और कुल आठवीं जीत तथा 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। हैदराबाद इस हार के बावजूद तालिका में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

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