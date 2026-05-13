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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 13 मई 2026 (16:13 IST)

उर्विल पटेल ने महेंद्र सिंह धोनी को दिया रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक का श्रेय (Video)

CSK
चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज उर्विल पटेल ने हाल ही में लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ खेली गई रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतकीय पारी  का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को दिया है। उन्होंने कहा महेंद्र सिंह धोनी के आशीर्वाद के कारण ही उन्होंने एक एतिहासिक पारी खेली। उन्होंने माही को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि धोनी ने हमेशा कहा कि खुद पर भरोसा रखो।

महेंद्र सिंह धोनी  ने मैच के एक दिन पहले उर्विल से नेट प्रेक्टिस ना करने को कहा था क्योंकि वह चाहते थे कि उर्विल नेट्स में नहीं बल्कि मैच में रन बनाए।

उर्विल पटेल ने 23 गेंदों में दो चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए 65 रनों की पारी खेली और चेन्नई को सालों बाद 180 प्लस रनों का चेस करवाया। उर्विल ने 2024-25 के सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी की छह पारियों में 230 के स्ट्राइक रेट और लगभग 79 की औसत से कुल 315 रन बनाए थे, जिसमें 20 छक्के शामिल थे, जो कि इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक था।उर्विल के इस प्रदर्शन को देखते हुए ही चेन्नई ने उनको टीम से जोड़ा।
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पंजाब किंग्स के खिलाफ अहम मुकाबले से बाहर हार्दिक पांड्या

पंजाब किंग्स के खिलाफ अहम मुकाबले से बाहर हार्दिक पांड्यापीठ की ऐंठन से जूझ रहे मुंबई के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाला अहम मैच नहीं खेलेंगे। गौरतलब है कि मुंबई इंडियन्स आईपीएल प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है लेकिन मुंबई कुछ सांत्वना लेकर टूर्नामेंट से जाना चाहती है ऐसे में हार्दिक का ना होना टीम के लिए बड़ा झटका है।

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एक ही मैच में 2 बार बदली गई औरेंज कैप, पर्पल कैप में हुआ यह बदलावगुजरात टाइटंस (GT) के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ 61 रनों की पारी खेलते हुए 17वें ओवर में आउट होने तक वह ऑरेंज कैप अपने नाम कर ली थी। लेकिन एसआरएच के हाइनरिक क्लासन 14 रन बनाकर आउट हुए और ऑरेंज कैप पर कुछ ही देर में दुबारा कब्जा कर लिया।

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82 रनों से हैदराबाद को रौंदकर गुजरात पहुंची अंक तालिका के शीर्ष परGTvsSRH तेज गेंदबाजों के तूफानी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को मंगलवार को 82 रन से ध्वस्त कर आईपीएल में अपनी लगातार पांचवीं जीत हासिल की और कुल आठवीं जीत तथा 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। हैदराबाद इस हार के बावजूद तालिका में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

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