वेनेजुएला में चमत्कार, भूकंप के 8 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला सुरक्षा गार्ड

फ्लोरेस को राहत और बचाव टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से जिंदा निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह शख्‍स यह शख्स ला गुएरा में एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग का हिस्सा ढहने से 29 फीट मलबे के नीचे दब गया था।

कड़ी मशक्कत के बाद बची फ्लोरेस की जान

Rescatan a Hernán tras ocho días bajo los escombros #Venezuela #VenezuelaNoEstáSola pic.twitter.com/wlUbrKRN33 — Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 2, 2026

फ्लोरेस को सता रहा था इस बात का डर

मलबे के नीचे जिंदगी और मौत से जूझ रहे फ्लोरेस को डर था कि शायद वह बाहर न आ पाएं। उसने बचावकर्मियों से कहा कि उसकी पत्नी को उसके जिंदा होने की बात अभी न बताएं। उसे डर था कि अगर वह जिंदा बाहर नहीं आ पाया, तो पत्नी का दिल टूट जाएगा।

गौरतलब है कि 24 जून को वेनेजुएला में आए 2 विनाशकारी भूकंप में अब तक 2,295 लोगों की मौत हुई है जबकि 11 हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई अंतरराष्‍ट्रीय एजेंसियां राहत-बचाव में जुटी हुई है।