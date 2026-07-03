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वेनेजुएला में चमत्कार, भूकंप के 8 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला सुरक्षा गार्ड
Venezuela Earthquake : वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के 8 दिन बाद 43 वर्षीय सुरक्षा गार्ड हर्नान अल्बर्टो गिल फ्लोरेस को मलबे से जिंदा निकाला गया। 7 देशों की बचाव टीमों ने 100 घंटे से अधिक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यह चमत्कार कर दिखाया। ALSO READ: बेल्जियम की 10 मंजिला इमारत में भीषण आग, 200 लोगों से भरी थी बिल्डिंग, कई लोगों की दर्दनाक मौत
फ्लोरेस को राहत और बचाव टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से जिंदा निकाला गया। बताया जा रहा है कि यह शख्स यह शख्स ला गुएरा में एक शॉपिंग मॉल की पार्किंग का हिस्सा ढहने से 29 फीट मलबे के नीचे दब गया था।
कड़ी मशक्कत के बाद बची फ्लोरेस की जान
7 देशों के अंतरराष्ट्रीय बचाव दलों ने लगातार 100 से अधिक घंटों तक काम किया। उन्होंने भारी बारिश, लगातार आ रहे भूकंप के झटकों और कमजोर हो चुकी इमारत के बीच रास्ता बनाते हुए फ्लोरेस तक पहुंचने के लिए एक सुरंग खोदी। फ्लोरेस को जब मलबे से रेस्क्यू कर एंबुलेंस में अस्पताल ले जाया गया तब उसकी हालत स्थिर थी और वह होश में था। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ALSO READ: Europe heatwave : यूरोप में 43 डिग्री सेल्सियस और भारत में 43 डिग्री सेल्सियस एक जैसे क्यों नहीं लगते? जानिए गर्मी का असली विज्ञान
Rescatan a Hernán tras ocho días bajo los escombros #Venezuela #VenezuelaNoEstáSola pic.twitter.com/wlUbrKRN33— Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 2, 2026
फ्लोरेस को सता रहा था इस बात का डर
मलबे के नीचे जिंदगी और मौत से जूझ रहे फ्लोरेस को डर था कि शायद वह बाहर न आ पाएं। उसने बचावकर्मियों से कहा कि उसकी पत्नी को उसके जिंदा होने की बात अभी न बताएं। उसे डर था कि अगर वह जिंदा बाहर नहीं आ पाया, तो पत्नी का दिल टूट जाएगा।
गौरतलब है कि 24 जून को वेनेजुएला में आए 2 विनाशकारी भूकंप में अब तक 2,295 लोगों की मौत हुई है जबकि 11 हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। कई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां राहत-बचाव में जुटी हुई है।
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