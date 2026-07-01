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Written By सुधीर शर्मा
Last Modified: बुधवार, 1 जुलाई 2026 (19:55 IST)

ईरान ने BJP और कांग्रेस अध्यक्ष को खामेनेई के अंतिम संस्कार का भेजा निमंत्रण, जानिए कौन करेगा भारत का प्रतिनिधित्व

Iran
ईरान ने अपने दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण भेजा है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष नितिन नवीन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 9 जुलाई को होने वाले अंतिम संस्कार समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। यह निमंत्रण ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे केंद्रीय मंत्री और बिहार के राज्यपाल

सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल आटा हसनैन ईरान में आयोजित अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया था।
 
अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम 5 जुलाई से 9 जुलाई तक आयोजित होंगे। समारोह तेहरान, क़ोम और अंत में मशहद में संपन्न होंगे, जहां 9 जुलाई को अंतिम दफन संस्कार किया जाएगा।

फरवरी में हुई थी खामेनेई की मौत

 
अयातुल्ला अली खामेनेई, जिन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक ईरान का नेतृत्व किया, 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के दौरान मारे गए थे। उनकी मृत्यु को पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।
 

पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की बातचीत

 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और वैश्विक व्यापार के लिए होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में निर्बाध नौवहन की स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्षेत्र के सभी विवादों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकालने पर जोर देते हुए स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता दोहराई। Edited by : Sudhir Sharma
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सुधीर शर्मा
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें
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