ट्रंप ने क्यों कहा, कुछ बड़ा होने वाला है, क्या भारत पर और बढ़ेगा टैरिफ? ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा करते हुए भारत पर 2 चरणों में टैक्स बढ़ाने के संकेत दिए।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस संघर्ष में जल्द ही कोई बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने भारत पर 2 चरणों में टैक्स बढ़ाने के भी संकेत दिए।

ट्रंप ने सीबीसी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि वे रूस और यूक्रेन के हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इस मामले में वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी दोनों पक्ष पूरी तरह तैयार नहीं हैं, लेकिन बहुत जल्द कुछ होने वाला है।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति से पुतिन की मुलाकात के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। हाल ही में रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 15 यूक्रेनी लोगों की मौत हो गई। हालांकि ट्रंप का मानना है कि हालात पर काबू पाया जा सकता है।

भारत पर और कसेगा शिकंजा : ट्रंप ने ओवल हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने से रोकने के लिए भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ के 'फेज 2 और 3' अभी तक सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने सहयोगियों पर भी दबाव बनाने से नहीं हिचकिचाता। भारत के लिए यह एक मुश्किल स्थिति है, क्योंकि उसे अपने ऊर्जा और रक्षा हितों के लिए रूस के साथ संबंधों को संतुलित करना पड़ता है।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने एक रिपोर्टर के सवाल पर चिढ़कर कहा कि आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या आप यह कहेंगे कि भारत पर सेकंडरी प्रतिबंध लगाना, जो चीन के बाहर (रूसी तेल का) सबसे बड़ा खरीदार है। क्या आप कहेंगे कि यह कोई कार्रवाई नहीं थी? इससे रूस को अरबों डॉलर का नुक़सान हुआ। आप इसे कोई कार्रवाई नहीं कहते? मैंने अभी फेज 2 या फेज 3 तो शुरू भी नहीं किया है।

