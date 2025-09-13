टैरिफ पर बोले ट्रंप, मुश्किल था फैसला, भारत से रिश्ते में आई दरार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना भारत पर रूस से तेल खरीदी को लेकर टैरिफ लगाना आसान फैसला नहीं था। इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार आई।

Donald Trump news in hindi : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फाक्स न्यूज से चर्चा में कहा कि भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगाना बड़ी बात थी। उन्होंने इस बात को भी माना कि टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में दरार आई।

ट्रंप ने पहले भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया। इसके बाद रूस से तेल खरीदी को लेकर 25 फीसदी टैरिफ और लगा दिया गया। 50 फीसदी टैरिफ को लेकर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई। इस वजह से दोनों देशों में तल्खी बढ़ गई। भारत ने साफ कहा है कि वह रूस से तेल इसलिए खरीदता है क्योंकि उसकी अपनी ऊर्जा जरूरते हैं।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने कहा कि भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अतिरिक्त टैरिफ लगाना आसान काम नही था। हमने भारत पर 50 फीसदी टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा था। इस वजह से अमेरिका और भारत के बीच कुछ तनाव भी पैदा हुआ। यह फैसला लेना बहुत कड़ा था और इस फैसले से दोनों देशों के बीच रिश्तों में दरार आ गई।

गौरतलब है कि ट्रंप ने हाल ही में रूसी तेल खरीदी का हवाला देते हुए EU से भारत और चीन पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की अपील की थी। हालांकि उसने ट्रंप की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने G7 से भी कुछ इसी तरह की मांग की।

ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पर विराम लगाया, कांगो और रवांडा के बीच युद्ध रोका।

edited by : Nrapendra Gupta