बुधवार, 20 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. America will face a big blow, Russia said- Indian goods are welcome in Russia
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 20 अगस्त 2025 (13:18 IST)

अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका, रूस ने कहा- भारतीय सामान का Russia में स्वागत है

America imposes 50 percent tariff on India
Russia supports India on US tariffs: भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति‍ डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) को 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। हो सकता है कि ट्रंप 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने का विचार ही त्याग दें। रूसी मिशन के उपप्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा है कि भारतीय सामान का रूस में स्वागत है। 
 
रोमन बाबुश्किन ने रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर दबाव बनाए जाने पर कहा कि यह अनुचित है। उन्होंने कहा कि हालांकि भारत के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन हमें विश्वास है कि बाहरी दबाव के बावजूद भारत-रूस ऊर्जा सहयोग जारी रहेगा। बाबुश्किन ने कहा कि हमें अपने आपसी संबंधों पर भरोसा है। 
 
दोस्त कभी प्रतिबंध नहीं लगाते : उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि दोस्त कभी भी पाबंदी नहीं लगाते। बाबुश्किन ने कहा कि जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन्हीं पर ये पाबंदियां प्रहार कर रही हैं। वर्तमान वैश्विक उथल-पुथल के बीच एक स्थिर शक्ति के रूप में ब्रिक्स की भूमिका बढ़ेगी। रूसी मिशन के उपप्रमुख ने यह भी कहा कि यदि किसी देश में भारत के सामान पर रोक लग रही है तो रूस के बाजार में उनका स्वागत है। 
 
बाबुश्किन ने कहा कि भारत और रूस ने हमेशा कठिन समय में सहयोग कायम रखा है। हम भारत को कच्चे तेल की सप्लाई जारी रखेंगे। इसके लिए हमने मैकेनिज्म तैयार किया है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। 20 30 तक यह 100 अरब डॉलर के पार हो जाएगा। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala  
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी

चीनी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग में बोले जयशंकर- भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरीविदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। उन्होंने चीनी विदेश मंत्री को बताया कि भारत-चीन संबंधों को आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांत से निर्देशित होना चाहिए। बैठक में अपनी शुरुआती टिप्पणी में विदेश मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि दोनों देशों के बीच मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। भारत-चीन संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी है।

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शन

Vladimir Putin : आखिर क्या है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पू सूटकेस का रहस्य, दुश्मनों से क्या है कनेक्शनsecrets of Vladimir Putin : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहस्यमयी नेताओं के रूप में जाना जाता है। उनकी सुरक्षा किले की तरह अभेद्य होती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी एक दिलचस्प बात और उनके विदेशी दौरों के दौरान अपनाए जाने वाले एक अजीबोगरीब तरीके की। पुतिन जब भी किसी देश का दौरा करते हैं, तो अपने साथ एक खास 'पू सूटकेस' ले जाते हैं।

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीत

पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को दी ट्रंप के साथ अलास्का बैठक की जानकारी, आखिर दोनों नेताओं के बी‍च क्या हुई बातचीतPresident Putin called PM Narendra Modi: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी। पुतिन ने अमेरिकी राज्य अलास्का में ट्रंप के साथ हुई बातचीत के तीन दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। अलास्का शिखर सम्मेलन यूक्रेन युद्ध रोकने पर किसी सहमति के बिना समाप्त हुआ।

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?

किस आंतरिक खतरे और साजिश की बात कर रहे हैं पूर्व सेना प्रमुख नरवणे?पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की पुस्तक कैंटोनमेंट कॉन्सपिरेसीज का विमोचन

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...

बाबा रामदेव पर फिसली बृजभूषण शरण सिंह की जुबान, जिसके नाम पर कमा-खा रहा है...योग गुरु बाबा रामदेव को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान चर्चाओं में हैं। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह बयान उत्तरप्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया था। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स बाबा रामदेव तो कई बृजभूषण का समर्थन करते नजर आ रहे हैं।

और भी वीडियो देखें

नासा के वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस की कक्षा में एक नया खोजा लघु चंद्रमा

नासा के वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस की कक्षा में एक नया खोजा लघु चंद्रमाNASA News: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने कहा है कि उसके वेब स्पेस टेलीस्कोप (Webb Space Telescope) ने सौरमंडल के 7वें ग्रह यूरेनस (Uranus) की कक्षा में एक नया, अत्यंत छोटा चंद्रमा खोजा है। नासा द्वारा मंगलवार को जारी बयान के अनुसार यह चंद्रमा लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा प्रतीत होता है और इसे इसी वर्ष फरवरी में वेब टेलीस्कोप के ‘नियर इन्फ्रारेड कैमरे’ के माध्यम से देखा गया था।

उपराष्ट्रपति चुनाव : राधाकृष्णन ने 4 सेट में दाखिल किया नामांकन, यह 4 दिग्गज बने प्रस्तावक

उपराष्ट्रपति चुनाव : राधाकृष्णन ने 4 सेट में दाखिल किया नामांकन, यह 4 दिग्गज बने प्रस्तावकVice President Election 2025 : उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग उम्मीदवार सी. पी. राधाकृष्णन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

CM रेखा गुप्‍ता पर हमला करने वाले की मां बोली, वो डॉग को लेकर दुखी था, मेरा बेटा पशु प्रेमी है, मुझे कोई अफसोस नहीं

CM रेखा गुप्‍ता पर हमला करने वाले की मां बोली, वो डॉग को लेकर दुखी था, मेरा बेटा पशु प्रेमी है, मुझे कोई अफसोस नहींदिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस आरोपी राजेश खिमजी से पूछताछ कर रही है। इस बीच आरोपी राजेश की मां भानु बेन का बयान सामने आया है। उन्‍होंने कहा है कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और डॉग को सडकों से हटाए जाने वाले आदेश के बाद बहुत दुखी था। वो इस वजह से दिल्ली गया था।

अहमदाबाद के स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या, आरोपी छात्र हिरासत में

अहमदाबाद के स्कूल में 10वीं के छात्र की हत्या, आरोपी छात्र हिरासत मेंAhmedabad Crime news : गुजरात के अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में स्कूल में कक्षा 10वीं के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में नाबालिग छात्र को हिरासत में लिया है।

TMC ने साधा मोदी और शाह पर निशाना, कहा राज्य सरकारों को गिराने का विधेयक ला रही है केंद्र सरकार

TMC ने साधा मोदी और शाह पर निशाना, कहा राज्य सरकारों को गिराने का विधेयक ला रही है केंद्र सरकारTMC accuses the central government: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसदों ने बुधवार को सरकार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को राज्य सरकारों को सीधे गिराने की अनुमति देने के लिए नए विधेयक लाने का आरोप लगाया। यह टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब सरकार की बुधवार को संसद में 3 विधेयक पेश करने की योजना है जिसके तहत गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाया जा सकेगा।

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्स

Redmi 15 5G : सस्ता स्मार्टफोन, 7000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा, जानिए और क्या हैं फीचर्सRedmi 15 5G : शाओमी के सब-ब्रांड रेडमी ने नया 5G फोन लॉन्च कर धमाका कर दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। यानी यह कम कीमत में धांसू फीचर्स से धमाका कर देगा। शाओमी, वीवो और रियलमी जैसी कंपनियों के 5G फोन्स से इसकी टक्कर होगी।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com