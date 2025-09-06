भारत की रूस और चीन से बढ़ती दोस्ती से टेंशन में ट्रंप, कहा मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे भारत की रूस और चीन से बढ़ती दोस्ती ने डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ाई। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समाचार एजेंसी एएनआई के एक सवाल के जवाब में कहा, मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं, वह महान हैं। मुझे बस इस समय वह जो कर रहे हैं वह पसंद नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।

ट्रम्प ने कहा कि मुझे इस बात से निराशा हुई है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा और मैंने उन्हें बता दिया है कि मैंने भारत पर बहुत ऊंचा टैरिफ़ लगा दिया है - 50%। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वे कुछ महीने पहले यहां आए थे, हम रोज़ गार्डन गए थे। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के कुछ ही महीनों में भारत-अमेरिका संबंधों में अभूतपूर्व तनाव देखने को मिल रहा है। कभी 'हाउडी मोदी' और 'नमस्ते ट्रम्प' जैसे आयोजनों से परवान चढ़ी दोस्ती अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। मौजूदा हालात में दोनों नेताओं के बीच विश्वास की कमी साफ दिख रही है।

edited by : Nrapendra Gupta