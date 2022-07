संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद कर रहा है भारत, दी 44,000 टन यूनिया

भारतीय उच्चायोग ने बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों की तहत यह मदद दी गई है।

भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा, 'उच्चायुक्त ने श्रीलंका के कृषि मंत्री से मुलाकात की और उन्हें भारत की तरफ से श्रीलंका को दी गई ऋण सुविधा के तहत आपूर्ति किए गए 44,000 टन से अधिक यूरिया के बारे में बताया।'

