विलावल भुट्टो ने भारत पर जम्मू कश्मीर में सीमाएं बदलने का आरोप लगाया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भारत पर हमला करते हुए कहा कि भारत की नीतियां इस्लाम फोबिया को बढ़ाने वाली है।

पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कि यह देश अब एक हिंदू प्रभुत्‍ववादी वाला देश बनता जा रहा है। यहां पर क्रिश्चियन और मुसलमान अल्‍पसंख्‍यकों पर खतरा मंडराने लगा है। उन्‍होंने कहा कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि गैरकानूनी तरीके से कब्‍जे वाले इसके विवादित क्षेत्र जम्‍मू और कश्‍मीर में भी मुसलमानों को उत्‍पीड़न हो रहा है।

इसका जवाब देते हुए श्रीनिवास गोत्रू ने कहा कि ये एक विडंबना है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहा ‍कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यों के अधिकारों का हनन होता रहा है। इसका एक लंबा इतिहास है। पूरी दुनिया ने इसे देखा भी है।

गोत्रू ने कहा कि पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया। वह लगातार सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों के अधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है। हजारों महिलाओं और बच्चों, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों को अपहरण, जबरन विवाह और धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया है।

"Ironic that Pakistan is speaking about right of minorities..for a country which has even stopped publishing data to hide it's shameful record", Indian Diplomat Srinivas Gotru slams Pakistan at UNpic.twitter.com/y9tXuLTllf