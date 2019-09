PM मोदी से मिलकर भावुक हुए कश्मीरी पंडित, 370 हटाने पर हाथ चूमकर कहा- धन्यवाद

दरअसल, पीएम मोदी जब कश्मीरी पंडितों से मिल रहे थे तो सुरिंदर कौल बहुत भावुक हो गए। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों की तरफ से आपको धन्यवाद।

मुलाकात के दौरान जब फोटो सेशन समाप्त हो गया, तो पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडितों से उनका हालचाल जानने की कोशिश की और कहा- 'कैसे हैं आप सब।'



किया श्लोक का उच्चारण : प्रतिनिधिमंडल के साथ ‘नमस्ते शारदे देवी’ श्लोक का उच्चारण भी किया जिसके अंत में नमो नमः शब्द का उल्लेख किया गया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के लोगों समेत मानवता के बेहतरी के लिए प्रार्थना भी की गई। मोदी ने इस दौरान नमो-नमो का उल्लेख भी किया जिसके बाद पूरा प्रतिनिधिमंडल अपने आपको हंसने से नहीं रोक सका।



नया कश्मीर बनाना है : प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले सुरिंदर कौल ने मोदी से मिलने के बाद कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के लिए दुनियाभर के 7 लाख कश्मीरी पंडितों की ओर से मोदी को धन्यवाद दिया।



उन्होंने कहा कि मोदी ने बातचीत के दौरान हमसे कहा कि कश्मीरी पंडितों ने बहुत कुछ सहा है। अब हमें एकसाथ मिलकर नया कश्मीर बनाना है।

I had a special interaction with Kashmiri Pandits in Houston. pic.twitter.com/07coxdg0oS