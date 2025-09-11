Nepal Violence : जिंदा हैं पूर्व पीएम खलल की पत्नी राज लक्ष्मी चित्राकर, कैसा है उनका स्वास्थ्य? नेपाल में हिंसा के दौरान झुलसीं पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी राज लक्ष्मी चित्राकर जिंदा है। उनकी हालत गंभीर है। कीर्तिपुर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

Nepal Gen Z Protest : नेपाल में हिंसा के दौरान झुलसीं पूर्व प्रधानमंत्री झाला नाथ खनल की पत्नी राज लक्ष्मी चित्राकर जिंदा है। उनकी हालत गंभीर है और कीर्तिपुर अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को कुछ नेपाली मीडिया संस्थानों ने बताया था कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी।

मंगलवार को काठमांडू के दल्लू इलाके में खनल के आवास को भीड़ ने आग लगा दी थी। आवास के अंदर फंसी चित्राकर गंभीर रूप से झुलस गई थीं। चित्राकर को गंभीर हालत में कीर्तिपुर अस्पताल ले जाया गया था। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, चित्राकर की हालत स्थिर लेकिन गंभीर है।

अस्पताल की निदेशक डॉ. किरण नकर्मी ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है और इलाज के लिए लाए जाने के समय जैसी थी, वैसी ही है।

नेपाल में हालात अभी भी भयावह बने हुए हैं। सेना ने पूरे नेपाल की कमान संभल ली है। राजधानी काठमांडू में शुक्रवार तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है।

इस बीच नेपाल में आज नए प्रधानमंत्री के नाम का एलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। काठमांडू के मेयर और Gen Z आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने बालेन शाह ने कार्की के नाम का समर्थन किया है।

edited by : Nrapendra Gupta