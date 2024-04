Pakistan में आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं को लेकर बड़ा खुलासा, मोदी सरकार के आदेश पर हुआ खात्मा

Girl and her friend murdered in love triangle : इंदौर में एक व्यक्ति ने प्रेम त्रिकोण में गुरुवार को 22 वर्षीय युवती और उसके दोस्त की विवाद के बाद गोली मारकर हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। चश्मदीदों के मुताबिक गोलीबारी से पहले तीनों ने स्वामीनारायण मंदिर में करीब आधे घंटे तक बातचीत की।