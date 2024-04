पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने इस्लामाबाद में टूर्नामेंट के लिए भारत को किया आमंत्रित

Vegetarian thali became costlier by 7 percent in March : मार्च महीने में प्याज, टमाटर और आलू (onion, tomato and potato) की कीमतें बढ़ने से शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 7 प्रतिशत तक महंगी हो गई। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) की एक इकाई ने गुरुवार को यह सर्वेक्षण पेश किया। क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस ने अपनी मासिक 'रोटी चावल दर' रिपोर्ट में कहा कि पॉल्ट्री की कीमतें घटने से पिछले महीने मांसाहारी थाली (non vegetarian) की लागत में 7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।