इधर Kashmir में हाईवे पर Fighter Plane लैंड करने का ट्रायल, उधर नापाक ड्रोन पर सेना ने बरसाईं गोलियां

Gold in Delhi at new record level : अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों में मजबूती के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 1070 रुपए के उछाल के साथ 68420 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। चीन की मजबूत मांग भी सोने की कीमतों में वृद्धि का कारण बन रही है।