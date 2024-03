One Nation One Election: एक देश और एक चुनाव को लेकर देश में लंबे समय से बहस और कवायद चल रही है। जल्‍दी ही इसे लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। क्‍योंकि One Nation One Election को लेकर अब गतिविधियां तेज हो गई हैं।