गलवान पर चीन का कबूलनामा, जून 2020 में मारे गए थे 4 चीनी सैनिक

बीजिंग। चीन ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि गलवान में जून 2020 में भारतीय सैनिकों के साथ हुए 4 मारे गए थे। मुठभेड़ के डेढ़ साल बाद अब इन सैनिकों के नाम के साथ ही डिटेल स्टोरी भी जारी की गई है।

चीनी सेना ने गलवान में हुई झड़प में मारे गए चार सैनिकों को सेंट्रल मिलेट्री कमीशन अवॉर्ड्स भी देने का फैसला किया है।

पीएलए डेली के अनुसार, गलवान में झड़प के दौरान मरने वालों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की शिनजियांग सेना कमान का रेजिमेंटल कमांडर क्वि फबाओ शामिल है।

Chinese top military body Central Military Commission awards 4 who lost their lives in the Galwan clash pic.twitter.com/JZ3ZeeIpWK