15 घंटे तक चली चीन से बैठक, भारत ने कहा-तनाव कम करने की जिम्मेदारी चीन की

यह बैठक में चीन की ओर मोल्डो सीमावर्ती क्षेत्र में रविवार सुबह 11 बजे शुरू हुई और आज तड़के 2.30 बजे तक चली। इसमें भारतीय का नेतृत्व लेह स्थित 14 वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने किया।

The 9th round of India China level talks finished around 2:30 am today. The meeting lasted for more than 15 hours after starting at 11 am yesterday at Moldo opposite in Eastern sector.