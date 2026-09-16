मक्का पर ड्रोन अटैक, सऊदी अरब ने हवा में मार गिराया हूतियों का Drone, बड़ा खतरा टला

यह पहली बार नहीं है जब मक्का को निशाना बनाया गया है। सऊदी गठबंधन ने इस घटना का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि इससे पहले 27 जुलाई 2017 को भी मक्का की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की कोशिश की गई थी।

सऊदी गठबंधन की दो टूक: "यह हमारी रेड लाइन है"

इस खतरनाक हमले की साजिश सामने आने के बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बुधवार को गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने इस पूरी घटना को 'दुश्मनी भरा और आतंकवादी कृत्य' करार दिया।

हूती विद्रोहियों का पलटवार और आरोप

दूसरी तरफ, इस पूरी घटना के बीच हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने मंगलवार को टेलीग्राम पर एक बयान जारी कर उल्टा सऊदी अरब पर ही हमले करने का गंभीर आरोप लगाया।

हूती प्रवक्ता ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों के दौरान सऊदी युद्धक विमानों ने उनके ठिकानों पर 52 हवाई हमले किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अल-जौफ, अल-बायदा, सादा और अमरान प्रांतों में भी सऊदी गठबंधन द्वारा लगातार हमले किए जाने का दावा किया है।

इस घटना के बाद से पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के सुरक्षा समीकरणों में तनाव एक बार फिर से काफी बढ़ गया है।