तेल संकट पर ट्रंप की दो टूक: यूक्रेन बंद करे रिफाइनरियों पर ड्रोन हमले, जेलेंस्की ने दिया यह जवाब

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों की वजह से रूस में ईंधन का गंभीर संकट पैदा हो रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसके साथ ही, ट्रंप ने दावा किया है कि रूस और यूक्रेन अपने ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि इस पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अविश्वास जताया है।

आयरलैंड में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण ईंधन का गंभीर संकट पैदा हो रहा है जो दुनिया को चोट पहुंचा रहा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को स्पष्ट शब्दों में सलाह दी है कि वे अन्य सैन्य लक्ष्यों को चुन सकते हैं, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए तेल संयंत्रों और रिफाइनरियों पर हमले बंद करने ही होंगे।

क्या बोले जेलेंस्की?

दूसरी ओर, राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन तभी अपने जवाबी हमले रोकेगा, जब अंतरराष्ट्रीय साझेदार इस बात की ठोस गारंटी देंगे कि रूस भी यूक्रेनी ऊर्जा ठिकानों पर हमले पूरी तरह बंद कर देगा।



भारत और चीन की मध्यस्थता की पेशकश

इस बीच, युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। दोनों नेताओं ने इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान में गहरी रुचि दिखाई है, जिसका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुले दिल से स्वागत किया है।

दोनों तरफ से जारी है भारी तबाही

पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों से रूस की ईंधन उत्पादन क्षमता को तगड़ा झटका लगा है। इसके जवाब में रूस ने भी अपने हवाई हमलों को और तेज कर दिया है। रूस के तातारस्तान में हुए हालिया ड्रोन हमलों में दो नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं, काला सागर के बंदरगाह शहर ओडेसा और पश्चिमी यूक्रेन में रूसी हमलों से भारी तबाही और नुकसान की खबरें सामने आई हैं।