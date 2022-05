टेक्सास के स्कूल में 18 साल के लड़के ने चलाई गोलियां, 21 की मौत, अमेरिका में राष्ट्रीय शोक

अमेरिका के में एक दिल दहला देने वाली घटना में एक 18 साल के लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग कर अपने ही स्कूल के 21 लोगों की जान ले ली। घटना से अमेरिका में हड़कंप मच गया। देश में 4 दिन का राष्‍ट्रीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा।

टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने कहा कि मंगलवार दोपहर उवाल्डे शहर में एक 18 वर्षीय युवक ने स्कूल में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। गोलीबारी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जिसमें 18 बच्चे शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों ने हमलावर को मारने का दावा किया है। हमलावर ने दूसरी, तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को अपनी गोली का निशाना बनाया।

घटना के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें पूछना चाहिए कि गन लॉबी के खिलाफ हम कब खड़े होंगे और वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। माता-पिता अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएंगे। यह वक्त है जब हमें इस दर्द को एक्शन में बदलना है।

As a nation,we've to ask when in God's name are we going to stand up to gun lobby & do what needs to be done? Parents will never see their children again. So many crushed spirits...:US President Biden on shooting at an elementary school in which killed 18 children, 3 adults