खामनेई के खिलाफ ट्रंप ने छेड़ा बिगुल, बोले- ईरानी देशभक्तों, विरोध रखें जारी, आ रही है मदद

ईरान में भड़की हिंसा के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दोहराया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, 'ईरानी देशभक्तों, विरोध जारी रखें, अपने संस्थानों पर कब्जा करें! हत्यारों और दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखें। उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक प्रदर्शनकारियों की बेमतलब हत्या बंद नहीं हो जाती, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी मीटिंग रद्द कर दी हैं। मदद आ रही है।

ईरान में बढ़ रहे आर्थिक संकट के चलते देश की जनता ने यह प्रदर्शन शुरू किया है। लोगों ने खामेनेई सरकार को सत्ता से हटाने का फैसला ले लिया है लेकिन सरकार सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने पुलिस को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश भी दे दिए हैं।

Diktatör rejim, yargısız idamlara başladı..

11.000'i aşkın tutuklu var. Hepsi risk altında..

İrfan Sultani, Karay bölgesinde tutuklandı ve hemen idam cezası verildi. 14 Ocak'ta infaz edilecek. pic.twitter.com/2ks0hik0rE — Adelina Sfishta (@AdelinaSfishta) January 12, 2026 ट्रंप ने बताया कैसे मदद करेंगे

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा है कि उन्होंने ईरानी अधिकारियों के साथ बैठकें रद्द कर दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को हालांकि यह विवरण नहीं दिया कि अमेरिकी किस तरह से ईरानी प्रदर्शनकारियों को मदद करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि सहायता पहुंचने वाली है। ईरान में अमेरिका की संभावित कार्रवाई का महत्वपूर्ण संकेत देते हुए ट्रंप ने ये ऐलान 'ईरान को फिर से महान बनाओ' (Make Iran Great Again, MIGA) नारे के साथ कही है। इससे पहले, ट्रंप ने कहा था कि देशभर में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच सैन्य कार्रवाई की धमकियों के बाद ईरान के नेतृत्व ने उनसे बातचीत करने के प्रयास में संपर्क किया था।

2000 प्रदर्शकारियों की मौत ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या मंगलवार तक बढ़कर कम से कम 2,000 हो गई। ईरान की सरकार ने विरोध-प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए संचार व्यवस्था ठप कर दिया था। लेकिन मंगलवार को ईरानियों ने कई दिनों बाद पहली बार विदेशों में फोन किया। ईरान में इस पैमाने पर हिंसा दशकों में नहीं देखी गई थी।