सोमवार, 12 जनवरी 2026
  Donald Trump says, If I was not President, there would be no NATO
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन , सोमवार, 12 जनवरी 2026 (14:20 IST)

अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं होता तो NATO नहीं होता: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा!

donald trump
Donald Trump on NATO : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर वे राष्ट्रपति नहीं होते तो NATO का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। यह बयान ऐसे समय में आया है जब NATO सदस्य देशों के रक्षा खर्च को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में NATO देशों से रक्षा बजट बढ़ाने की मांग की थी, और अब वे दावा कर रहे हैं कि उनके प्रयासों से ही संगठन मजबूत हुआ है।
 
ट्रंप ने हाल ही में एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में कहा, 'मैं वो नहीं हूं जिसने NATO को बचाया। मैं ही वो हूं जिसने उनसे GDP का 5% खर्च करवाया। पहले यह 2% था, और वे भुगतान नहीं कर रहे थे। अब वे 5% खर्च कर रहे हैं। मैं ही वो हूं जिसने NATO को बचाया। अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं होता तो NATO नहीं होता। ALSO READ: वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड के बाद क्यूबा को ट्रंप की धमकी
 
उन्होंने कहा कि शायद NATO नाराज हो जाता अगर मैंने US को NATO से बाहर निकाल लिया। शायद NATO बहुत सारा पैसा बचा लेता। मुझे NATO पसंद है। मैं बस सोचता हूं कि अगर हमें NATO की ज़रूरत पड़ी, तो क्या वे हमारे लिए वहां होंगे? मुझे पक्का नहीं पता कि वे होंगे। हमने NATO पर बहुत पैसा खर्च किया है।
 
ट्रंप का यह दावा उनके पुराने रुख को दोहराता है, जहां वे NATO सदस्यों पर अमेरिका का बोझ ज्यादा होने का आरोप लगाते रहे हैं। उनके अनुसार, अमेरिका NATO के लिए सबसे ज्यादा योगदान देता है, जबकि अन्य देश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। 

हालांकि, फैक्ट चेक रिपोर्ट्स में ट्रंप के दावों को अतिरंजित बताया गया है। NATO का मूल लक्ष्य सदस्य देशों द्वारा अपने GDP का 2% रक्षा पर खर्च करना था, जो 2014 में तय हुआ था। लेकिन 2025 के NATO समिट में, सदस्य देशों ने GDP का 5% रक्षा पर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका श्रेय ट्रंप को दिया जा रहा है। 
 
वर्तमान में, NATO के कुल 32 सदस्य देशों में से कई ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। 2026 के लिए NATO का सैन्य बजट लगभग 2.42 बिलियन यूरो तय किया गया है, जबकि कुल रक्षा खर्च में वृद्धि देखी जा रही है। ALSO READ: वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का बड़ा एलान, खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया
 
ट्रंप ने आगे कहा कि वे युद्ध से लाभ कमाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जीवन बचाने पर फोकस करना चाहते हैं। उन्होंने यूक्रेन युद्ध को 'बाइडेन का युद्ध' बताते हुए कहा कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो यह कभी नहीं होता।
 
यह बयान NATO के भविष्य और अमेरिका की भूमिका पर नई बहस छेड़ सकता है। यूरोपीय नेता ट्रंप के दबाव को मानते हुए रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रूस की आक्रामकता के कारण भी है। ट्रंप का यह रुख उनके दूसरे कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित कर सकता है।
मणिशंकर अय्यर ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत, बोले- ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो.. BJP ने दिया करारा जवाब

मणिशंकर अय्यर ने की पाकिस्तान से बातचीत की वकालत, बोले- ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो.. BJP ने दिया करारा जवाबMani Shankar Aiyar : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मणिशंकर अय्यर अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर उनके पाकिस्तान प्रेम ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। मणिशंकर का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अय्यर ने केंद्र सरकार को सलाह दी कि भारत को तुरंत 'ऑपरेशन सिंदूर' खत्म करना चाहिए और तनाव खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। अय्यर के इस बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है।

PM मोदी बोले- भारत पर है पूरी दुनिया की नजर, देश बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था

PM मोदी बोले- भारत पर है पूरी दुनिया की नजर, देश बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाPrime Minister Narendra Modi : वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (Vibrant Gujarat Regional Conference) को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत में किसानों की पैदावार यानी कृषि उत्पादन नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दुनिया के टॉप 3 में शामिल हो गए हैं। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

X ने मानी गलती, 3500 पोस्ट समेत 600 अकाउंट डिलीट, अश्लील तस्वीरों को लेकर सरकार ने लगाई थी लताड़

X ने मानी गलती, 3500 पोस्ट समेत 600 अकाउंट डिलीट, अश्लील तस्वीरों को लेकर सरकार ने लगाई थी लताड़केंद्र सरकार ने सोशल मीहिया एप X पर मौजूद अश्लील सामग्री पर आपत्ति जताई थी। X ने कई यूजर्स पर एक्शन लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने 600 अकाउंट को डिलीट कर दिया है। साथ ही X ने अपने प्लेटफॉर्म से 3500 से ज्यादा पोस्ट भी हटा दी हैं। एक्स ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा और सरकारी नियमों का पालन करेगा।

एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी देश की PM, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से छिड़ा सियासी घमासान

एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी देश की PM, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से छिड़ा सियासी घमासानAIMIM chief Asaduddin Owaisis News : AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत के संविधान में सभी समुदायों को समान दर्जा प्राप्त है और वह दिन दूर नहीं जब हिजाब पहनने वाली एक महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन पर तीखा पलटवार किया है।

ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश को लिखा पत्र, SIR को लेकर लगाए कई आरोप

ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश को लिखा पत्र, SIR को लेकर लगाए कई आरोपMamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया रिकॉर्ड सही करने के बजाय मतदाताओं के नाम हटाने की कवायद बना दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य न तो सुधार करना है और न ही नाम जोड़ना है, बल्कि केवल नाम काटना है। मुख्यमंत्री ने शादी के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं की दिक्कतों को भी रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है।

भारत और जर्मनी का साक्षा बयान, क्या बोले पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज?

भारत और जर्मनी का साक्षा बयान, क्या बोले पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज?India Germany Relations : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने साक्षा बयान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी में कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हुए। कई जर्मन कंपनियां भारत में मौजूद। दोनों देशों के संबंध मानवता के लिए अहम।

I-PAC और प्रतीक जैन ने पश्चिम बंगाल में तैयार कर दी ममता सरकार की वापसी की पटकथा ?

I-PAC और प्रतीक जैन ने पश्चिम बंगाल में तैयार कर दी ममता सरकार की वापसी की पटकथा ?पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। राज्य में सत्तारूढ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लिए चुनावी रणनीति तैयार करने वाली संस्था I-PAC और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी के छापे को लेकर अब आर-पार की सियासी जंग छिड़ गई है। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और अहम सबूत ले जाने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ED अधिकारियों के खिलाफ दो FIR दर्ज कराने के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की है।

LIVE: भारत और जर्मनी का साक्षा बयान, क्या बोले पीएम मोदी?

LIVE: भारत और जर्मनी का साक्षा बयान, क्या बोले पीएम मोदी?Latest News Today Live Updates in Hindi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इससे पहले दोनों नेताओं ने पहले साबरमति आश्रम जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में जाकर पतंगबाजी का भी आनंद दिया। पल पल की जानकारी...

वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड के बाद क्यूबा को ट्रंप की धमकी

वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड के बाद क्यूबा को ट्रंप की धमकीTrump Warns Cuba : वेनेजुएला, ईरान और ग्रीनलैंड के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को भी चेतावनी दी है। ट्रंप ने क्यूबा से कहा कि या तो वॉशिंगटन से समझौता करो या फिर पूरी तरह आर्थिक अलगाव के लिए तैयार रहो। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस डील की शर्तें क्या होंगी।

मकर संक्रांति के बाद मध्यप्रदेश में निगम मंडलों में होंगी नियुक्ति, 12 से अधिक नाम तय !

मकर संक्रांति के बाद मध्यप्रदेश में निगम मंडलों में होंगी नियुक्ति, 12 से अधिक नाम तय !सरकार में लंबे समय से पद की आस लगाए बैठे मध्यप्रदेश भाजपा नेताओं का इंतजार अब मकर संक्रांति पर खत्म हो सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्ति के लिए नामों की पहली सूची को जारी कर सकते है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी निगम मंडल में जल्द होने जा रही नियुक्ति की खबरों पर अपनी मोहर लगा दी है। रतलाम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि सूची तैयार हो गई है और अब बहुत जल्द जारी होगी। वहीं सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में निगम मंडल में नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाजपा हाईकमान से हरी झंडी मिल चुकी है और अब निगम मंडलों की पहली सूची अब जल्द जारी हो सकती है।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
