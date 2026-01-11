रविवार, 11 जनवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: वॉशिंगटन/ तेहरान , रविवार, 11 जनवरी 2026 (14:59 IST)

Iran Protests : डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान की खुली चेतावनी, अमेरिकी सेना और इजराइल को बनाएंगे निशाना

Iran
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कलिबाफ ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकाने वैध निशाना होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्प दिए गए हैं, हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
ईरान की संसद में 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे
इस बीच, ईरान की संसद में तनाव का माहौल देखा गया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कलिबाफ ने अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। कलिबाफ ने कहा कि यदि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, तो अमेरिकी सेना और इजराइल 'जायज लक्ष्य' होंगे। इस दौरान ईरानी सांसद अपनी सीटों से उठकर पोडियम तक पहुंच गए और 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे लगाए। 
कलिबाफ ने पुलिस और रिवोल्यूशनरी गार्ड की 'बसीज' इकाई की सराहना करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार किए गए लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब आजादी की ओर देख रहा है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। अमेरिका मदद के लिए तैयार है! अमेरिकी विदेश विभाग ने भी कड़े लहजे में चेतावनी जारी करते हुए कहा है, 'राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खेल न खेलें। जब वह कुछ करने की बात कहते हैं, तो उनका मतलब वही होता है। Edited by : Sudhir Sharma 
ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश को लिखा पत्र, SIR को लेकर लगाए कई आरोप

ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश को लिखा पत्र, SIR को लेकर लगाए कई आरोपMamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया रिकॉर्ड सही करने के बजाय मतदाताओं के नाम हटाने की कवायद बना दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य न तो सुधार करना है और न ही नाम जोड़ना है, बल्कि केवल नाम काटना है। मुख्यमंत्री ने शादी के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं की दिक्कतों को भी रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप : इतिहास में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं लगता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए

डोनाल्ड ट्रंप : इतिहास में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं लगता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिएDonald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी पेश की है। उन्होंने दावा किया है कि मैंने भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। लाखों लोगों की जान बचाई है। किसी और ने युद्ध नहीं ख़त्म कराए हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना था कि ट्रंप की भूमिका की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया और करीब एक करोड़ लोगों की जान बची।

ट्रंप की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, अगले सप्ताह कैसी रहेगी बाजार की चाल?

ट्रंप की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, अगले सप्ताह कैसी रहेगी बाजार की चाल?5 दिन में सेंसेक्स 2185 अंक गिरा तो निफ्टी में भी 684 अंकों की गिरावट

अजीत डोभाल का युवाओं से सवाल, इतिहास ने हमें सबक दिया, क्या हमने सीखा?

अजीत डोभाल का युवाओं से सवाल, इतिहास ने हमें सबक दिया, क्या हमने सीखा?Ajit Doval news in hindi : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल शनिवार को 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक समय अत्यधिक विकसित सभ्यता था। हमने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, कहीं लूटपाट नहीं की, किसी देश पर हमला नहीं किया, जब दुनिया पिछड़ी हुई थी। लेकिन हमने अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझा। इतिहास ने हमें सबक दिया जब हम उदासीन रहे। सवाल है- क्या हमने वह सबक सीखा? क्या आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी? अगर वे भूल गईं, तो यह देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी।

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?Iran Protest News : ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में पिछले 13 दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोली लगने से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हु्ई है।

उज्ज्वला योजना से कैसे बदली जिंदगी, UP की महिला की PM मोदी के नाम भावुक चिट्ठी

उज्ज्वला योजना से कैसे बदली जिंदगी, UP की महिला की PM मोदी के नाम भावुक चिट्ठीश्रीमती अरुणा श्री जी, नमस्कार। हमारे प्रयासों से आपके जीवन में जो सुखद बदलाव आए हैं, उन्हें पत्र के ज़रिये मुझसे साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों का आशीर्वाद एवं नेह मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी ताकत है। मुझे विश्वास है कि आप सभी का सहयोग एवं योगदान विकसित भारत के निर्माण में बहुमूल्य सिद्ध होगा। ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र के, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले में रहने वाली एक सामान्य घरेलू महिला अरुणा श्री को उनके पत्र के उत्तर में आभार व्यक्त करते हुए लिखे।

योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, टेक्नोलॉजी से जान बचाने पर UP पुलिस को 'स्कॉच अवार्ड' से किया गया सम्मानित

योगी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, टेक्नोलॉजी से जान बचाने पर UP पुलिस को 'स्कॉच अवार्ड' से किया गया सम्मानितयोगी सरकार के नाम शनिवार को एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गयी। योगी सरकार की यूपी पुलिस को नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित 105वें स्कॉच समिट कार्यक्रम में महाकुम्भ-25 में स्थापित आईसीसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं यूपी पुलिस के सोशल मीडिया सेंटर की मेटा सुसाइडल अलर्ट से संबंधित अभिनव पहल को वर्ष-25 के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड (श्रेणी-गोल्ड) से सम्मानित किया गया। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम “Governing Viksit Bharat” रही। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है।

तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारी, Digital Evidence को खंगाल रही है पुलिस

तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 2 और गिरफ्तारी, Digital Evidence को खंगाल रही है पुलिसतुर्कमान गेट इलाके में हुई पत्थरबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है। रविवार को दो और लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद कुल गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 18 हो गई।

Somnath Swabhiman Parv : 1000 साल पहले हमलावरों को लगा था कि वे जीत गए, हमारे पुरखों ने महादेव के लिए सबकुछ न्योछावर किया, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बोले PM मोदी

Somnath Swabhiman Parv : 1000 साल पहले हमलावरों को लगा था कि वे जीत गए, हमारे पुरखों ने महादेव के लिए सबकुछ न्योछावर किया, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में बोले PM मोदीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बार-बार मन में प्रश्न आ रहा है कि ठीक 1000 वर्ष पहले, ठीक इसी जगह पर क्या माहौल रहा होगा? अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने महादेव के लिए हमारे पुरखों ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 1000 साल पहले वह आक्रंता सोच रहे थे कि हमें जीत लिया कि आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ महादेव के मंदिर पर फहरा रही ध्वजा पूरी सृष्टि का आह्वान कर रही है कि हिंदुस्तान की शक्ति क्या है, उसका सामर्थ्य क्या है।

X ने मानी गलती, 3500 पोस्ट समेत 600 अकाउंट डिलीट, अश्लील तस्वीरों को लेकर सरकार ने लगाई थी लताड़

X ने मानी गलती, 3500 पोस्ट समेत 600 अकाउंट डिलीट, अश्लील तस्वीरों को लेकर सरकार ने लगाई थी लताड़केंद्र सरकार ने सोशल मीहिया एप X पर मौजूद अश्लील सामग्री पर आपत्ति जताई थी। X ने कई यूजर्स पर एक्शन लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने 600 अकाउंट को डिलीट कर दिया है। साथ ही X ने अपने प्लेटफॉर्म से 3500 से ज्यादा पोस्ट भी हटा दी हैं। एक्स ने केंद्र सरकार को आश्वासन दिया है कि वो इस प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देगा और सरकारी नियमों का पालन करेगा।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
