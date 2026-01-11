रविवार, 11 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Digitally arrested for 17 days, NRI couple in Delhi duped of Rs 14.85 crore
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , रविवार, 11 जनवरी 2026 (11:01 IST)

दिल्ली : NRI डॉक्टर दंपति को Digital Arrest कर 14 करोड़ लूटे, 8 अलग-अलग बैंकों में ट्रांसफर कराए रुपए

digital arrest
देश की राजधानी में साइबर ठगी चौंकाने वाला मामला सामने आया है।  साइबर ठगों ने दिल्ली के रहने वाले NRI डॉक्टर दंपति को डिजिटल अरेस्ट करके 14 करोड़ 85 लाख रुपए ठग लिए। मीडिया खबरों के मुताबिक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा करीब 48 साल तक अमेरिका में रहकर UN में सर्विस की और रिटायर होने के बाद साल 2015 में वापस भारत आ गए। 2015 से डॉक्टर दंपति चैरिटेबल सर्विस से जुड़ गए। 24 दिसंबर को डॉक्टर दंपति के पास साइबर ठगों का फोन आया। साइबर ठगों ने डॉक्टर दंपति को फर्जी मुकदमों और अरेस्ट वारंट का डर दिखाया। इससे डॉक्टर दंपति डर गए। 
कैसे हुआ मामले का खुलासा
साइबर ठगों ने 24 दिसंबर से 10 जनवरी तक डॉक्टर ओम तनेजा और उनकी पत्नी डॉक्टर इंदिरा तनेजा को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा। उन्होंने आठ अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। मामले का खुलासा तब हुआ जब 10 जनवरी की सुबह साइबर ठगों ने यह कहा कि आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन चले जाएंगे क्योंकि अब यह सारा पैसा आपको आरबीआई के द्वारा रिफंड किया जाएगा और लोकल पुलिस को इसकी जानकारी होगी। जब डॉक्टर इंदिरा तनेजा पुलिस स्टेशन पहुंचीं तब भी साइबर ठग उनके साथ वीडियो कॉल पर थे। दिल्ली पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट IFSO को सौंप दी है। 
 
फर्जी मुकदमों और अरेस्ट वारंट के नाम पर धमकाया 
मीडिया खबरों के मुताबिक साइबर ठगों ने उन्हें अरेस्ट वारंट और फर्जी मुकदमों के नाम पर डराया। इतना ही नहीं साइबर ठगों ने उन्हें पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी हवाला देकर डराया। साथ ही उन्हें नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भी डिजिटल अरेस्ट करके रखा।
मीडिया खबरों के मुताबिक डिजिटल अरेस्ट रहने के दौरान जब भी उन्हें कहीं बाहर जाना होता था या फिर किसी को फोन करना होता था तो साइबर ठग उनके पति डॉक्टर ओम तनेजा के फोन पर वीडियो कॉल करके सब सुनते और देखते थे ताकि उन्हें यह पता चल सके की इस साइबर ठगी के बारे में वह किसी को बता तो नहीं रही है। डॉक्टर इंदिरा तनेजा जब पहली बार पैसा ट्रांसफर करने के लिए अपने बैंक गईं तो बैंक के मैनेजर ने भी उनसे पूछा कि इतनी बड़ी रकम वह क्यों ट्रांसफर कर रही हैं? तो उन्होंने बैंक मैनेजर को वही बताया जो साइबर ठगों ने उन्हें समझा कर भेजा था। Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश को लिखा पत्र, SIR को लेकर लगाए कई आरोप

ममता बनर्जी ने CEC ज्ञानेश को लिखा पत्र, SIR को लेकर लगाए कई आरोपMamata Banerjee : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया रिकॉर्ड सही करने के बजाय मतदाताओं के नाम हटाने की कवायद बना दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य न तो सुधार करना है और न ही नाम जोड़ना है, बल्कि केवल नाम काटना है। मुख्यमंत्री ने शादी के बाद उपनाम बदलने वाली महिलाओं की दिक्कतों को भी रेखांकित करते हुए कहा कि उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप : इतिहास में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं लगता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए

डोनाल्ड ट्रंप : इतिहास में मेरे अलावा कोई ऐसा नहीं लगता जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिएDonald Trump : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी पेश की है। उन्होंने दावा किया है कि मैंने भारत-पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। लाखों लोगों की जान बचाई है। किसी और ने युद्ध नहीं ख़त्म कराए हैं। उन्होंने कहा, इतिहास में मेरे अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता, जिसे नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना था कि ट्रंप की भूमिका की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टल गया और करीब एक करोड़ लोगों की जान बची।

ट्रंप की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, अगले सप्ताह कैसी रहेगी बाजार की चाल?

ट्रंप की तेज चाल से शेयर बाजार धड़ाम, अगले सप्ताह कैसी रहेगी बाजार की चाल?5 दिन में सेंसेक्स 2185 अंक गिरा तो निफ्टी में भी 684 अंकों की गिरावट

अजीत डोभाल का युवाओं से सवाल, इतिहास ने हमें सबक दिया, क्या हमने सीखा?

अजीत डोभाल का युवाओं से सवाल, इतिहास ने हमें सबक दिया, क्या हमने सीखा?Ajit Doval news in hindi : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल शनिवार को 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक समय अत्यधिक विकसित सभ्यता था। हमने किसी का मंदिर नहीं तोड़ा, कहीं लूटपाट नहीं की, किसी देश पर हमला नहीं किया, जब दुनिया पिछड़ी हुई थी। लेकिन हमने अपनी सुरक्षा के खतरों को नहीं समझा। इतिहास ने हमें सबक दिया जब हम उदासीन रहे। सवाल है- क्या हमने वह सबक सीखा? क्या आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखेंगी? अगर वे भूल गईं, तो यह देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी।

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?

ईरान में 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत, ट्रंप की धमकी पर क्या बोले खामेनेई?Iran Protest News : ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में पिछले 13 दिनों से हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोली लगने से ईरान में अब तक 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हु्ई है।

और भी वीडियो देखें

LIVE: हाथ में डमरू बजाते PM मोदी सोमनाथ में शौर्य यात्रा में शामिल

LIVE: हाथ में डमरू बजाते PM मोदी सोमनाथ में शौर्य यात्रा में शामिलप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा में शामिल हो गए हैं। यात्रा एक किलोमीटर की होगी। इसके बाद सुबह 10.15 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। पूजा-अर्चना के बाद पीएम सुबह 11 बजे सद्भावना ग्राउंड में सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे।

एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी देश की PM, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से छिड़ा सियासी घमासान

एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी बनेगी देश की PM, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से छिड़ा सियासी घमासानAIMIM chief Asaduddin Owaisis News : AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत के संविधान में सभी समुदायों को समान दर्जा प्राप्त है और वह दिन दूर नहीं जब हिजाब पहनने वाली एक महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान के बाद सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन पर तीखा पलटवार किया है।

Weather Update: भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत, IMD ने बताया कब मिलेगी राहत

Weather Update: भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत, IMD ने बताया कब मिलेगी राहतउत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में शनिवार का दिन बेहद ठंडा रहा और भीषण ठंड में लोग ठिठुरते नजर आए। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से तापमान शून्य से नीचे बना हुआ है और दिल्ली में इस सर्दी के मौसम की सबसे ठंडी सुबह रिकार्ड की गई। राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर और कोहरा छाया हुआ है।

400-500 वर्षों तक मुगलों का अत्याचार सहा, हिन्दू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत, मथुरा में RSS मोहन भागवत का ऐलान

400-500 वर्षों तक मुगलों का अत्याचार सहा, हिन्दू राष्ट्र बनकर रहेगा भारत, मथुरा में RSS मोहन भागवत का ऐलानराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सर संघचालक मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि आने वाले 20-30 साल में भारत विश्वगुरु बनेगा और हिन्दू राष्ट्र बनकर रहेगा। हमने 400-500 वर्षों तक मुगलों की दासता झेली, उनके अत्याचार सहे। परंतु सनातन फिर भी कमजोर नहीं पड़ा। उसे जितने कष्ट दिए गए, वह पहले से मजबूत होकर पुन: उठ खड़ा हुआ।

ईरान पर Air strikes की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, बोले- आजादी दिलाने में हम करेंगे मदद

ईरान पर Air strikes की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, बोले- आजादी दिलाने में हम करेंगे मददन्यूयॉर्क पोस्ट ने 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' के हवाले से खबर दी है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर संभावित हमले के लिए शुरुआती योजनाएं तैयार कर रहा है। इन योजनाओं में बड़े पैमाने पर हवाई हमले (Airstrikes) का विकल्प भी शामिल है।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com