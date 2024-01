US Elections: ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम ने निक्की हेली को बताया युद्ध समर्थक

Prashant Kumar becomes the new acting DGP of UP: उत्तरप्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार को राज्य का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने लखनऊ में बुधवार को बताया कि प्रशांत कुमार (Prashant Kumar) उत्तरप्रदेश के नए डीजीपी होंगे। इससे पहले वे विशेष पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) के पद पर आसीन थे।