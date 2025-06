इंदौर-देवास रोड के 30 घंटों के महाजाम ने नेताओं के नाकारापन, सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार और खोखले सिस्टम की खोली पोल

Plane landed in emergency after glitch in China: चीन (China) की एक घरेलू उड़ान को शुक्रवार को खराबी आने के बाद आपातकालीन स्थिति में उतार लिया गया। शांदोंग एयरलाइंस (Shandong Airlines) ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि चिंगदाओ से शंघाई जाने वाली एयरलान की उड़ान में खराबी आ गई और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं के अनुसार स्थिति को संभालने के बाद चालक दल ने विमान को नानजिंग के एक हवाई अड्डे पर भेज दिया।