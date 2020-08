व्हाइट हाउस के बाहर चली गोली, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को छोड़नी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस

वॉशिंगटन। एक सनसनीखेज घटनाक्रम में के बाहर उस समय गोली चल गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे।

राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान उनके सुरक्षाकर्मी ने उन्हें कुछ कहा और वो प्रेसवार्ता बीच में हो छोड़कर अंदर चले गए।

लेकिन तकरीबन 9 मिनट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप अंदर से बाहर आए और पत्रकारों से कहा कि लगता है स्थिति नियंत्रण में है।

Investigation into a US Secret Service officer-involved is ongoing. A male subject & a Secret Service officer were both transported to a hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger: US Secret Service https://t.co/Z4QFmc7Koy pic.twitter.com/lB1T7abbO9