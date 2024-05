कोलंबिया विश्वविद्यालय में रातभर चला ड्रामा, कई छात्र गिरफ्तार

Congress's allegations regarding the second phase of Lok Sabha elections : कांग्रेस ने रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सफाया होने के बाद हताशा में डर फैलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कर्नाटक में मोदी की रैली से पहले उनसे कुछ सवाल किए।