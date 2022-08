सुखोई SU-30 MKI लड़ाकू विमान में फ्रांसीसी वायुसेना ने हवा में भरा ईंधन

की टुकड़ी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स (RAAF) डार्विन बेस की ओर सैन्य अभ्यास, पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए जा रही थी। इस बीच लड़ाकू जेट को अपने प्रक्षेपण के दौरान ईंधन भरने की आवश्यकता थी। इस पर फ्रांस की वायुसेना से संपर्क किया गया और उन्होंने हवा में ही सुखोई एसयू -30 एमकेआई लड़ाकू जेट में ईंधन भरा।

IAF ने मध्य हवा में ईंधन भरने के समर्थन के लिए फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल को ट्वीट कर धन्यवाद दिया। वायुसेना ने ट्वीट किया कि वायुसेना की टुकड़ी को ExPitchBlack22 के लिए RAAF डार्विन बेस में जाते समय, रास्ते में हवाई ईंधन भरने के समर्थन के लिए फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के हमारे दोस्तों का हार्दिक धन्यवाद।

As the #IAF contingent moves into #RAAF Darwin base for #ExPitchBlack22, heartfelt thanks to our friends from the French Air & Space Force for the enroute support.

Merci beaucoup!@Armee_de_lair pic.twitter.com/5xPvUMiFRy