Why is Russia unhappy with India : भारत के लिए यह गर्व की बात है कि रक्षा सामग्रियों का न केवल स्वदेशी उत्पादन ही, बल्कि उनका निर्यात भी तेज़ी से बढ़ रहा है। किंतु एक रिपोर्ट का कहना है कि भारत के सबसे परम मित्र रूस के लिए गोला-बारूद जैसी भारतीय रक्षा सामग्रियों का बढ़ता हुआ निर्यात चिंता का विषय बन रहा है।