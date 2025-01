death anniversary of mahatma gandhi: कांग्रेस (Congress) ने महात्मा गांधी (mahatma gandhi) की पुण्यतिथि पर गुरुवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और आरोप लगाया कि आज ऐसे लोग हैं, जो खुद की ब्रांडिंग के लिए राष्ट्रपिता (Father of the Nation) के चश्मे और लाठी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देशभर में गांधीवादी संस्थानों को नष्ट कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे ने 1948 में आज ही के दिन बापू की गोली मारकर हत्या कर दी थी।