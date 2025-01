No helmet, no fuel in UP: उत्तरप्रदेश परिवहन विभाग (UP Transport Department) ने 3 प्रमुख तेल कंपनियों- इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के अध्यक्षों से राज्य के शहरी क्षेत्रों में 'हेलमेट नहीं तो ईंधन नहीं' (No helmet, no fuel) नीति के कार्यान्वयन में सहयोग देने का आग्रह किया है।