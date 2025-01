इंदौर में भीख देने पर होगी कानूनी कार्रवाई, भिक्षावृत्ति की सूचना पर 1,000 रुपए का इनाम

Union Carbide waste will be burnt in Pithampur: भोपाल गैस त्रासदी से निकला यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर इंदौर से लेकर भोपाल तक बवाल मचा है। गुरुवार को यूनियन कार्बाइड का घातक कचरा राजधानी भोपाल से इंदौर के समीप पीथमपुर जलाने के लिए लाया गया। जिसके बाद शुक्रवार को पीथमपुर आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन और चक्‍काजाम किया। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विरोध में चक्‍काजाम कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।