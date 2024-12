Pakistan के भिखारियों से परेशान UAE, 4300 को ECL लिस्ट में डाला, मक्का मस्जिद से गिरफ्तार 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी

Why Pakistan has put 4,300 beggars on no fly list : पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए सिरदर्द नहीं हैं। दुनिया के कई देश उससे परेशान है। सऊदी अरब सहित कई खाड़ी देश पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों से परेशान हैं। पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या से परेशान सऊदी ने पाक सरकार के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। सऊदी ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों को नहीं रोका गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खाड़ी के दूसरे देश भी पाकिस्तान की इस हरकत से परेशान हैं।

एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला : सऊदी अरब ने 4300 भिखारियों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट (ECL) में डाल दिया गया है। इसके अलावा मक्का की मस्जिद से गिरफ्तार हुए 90 प्रतिशत पॉकेटमार पाकिस्तानी हैं। अरब देशों में पकड़े गए 90 प्रतिशत भिखारी पाकिस्तान के हैं। इस समस्या के कारण सऊदी अधिकारियों ने इस्लामाबाद से इस पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर असली पाकिस्तानी उमरा और हज यात्रियों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

क्या बोला पाकिस्तान : पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन रजा नकवी ने सऊदी अरब के उप गृह मंत्री नासिर बिन अब्दुलअजीज अल दाउद को ये जानकारी दी है कि उनकी सरकार ने 'भिखारी माफिया' के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़े कदम उठाए हैं, जो भीख मांगने के लिए लोगों को सऊदी भेजते हैं। इनपुट एजेंसियां