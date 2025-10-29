बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
इंदौर में भाजपा के ‘चेहरे पर कालिख’ पोतने के पीछे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का हाथ, सुमित मिश्रा के आरोप से गरमाई राजनीति

नई कार्यकारिणी से असंतुष्‍टि या कांग्रेस, क्‍या है इंदौर में बीजेपी कार्यालय में विवाद के पीछे की कहानी?

BJP Sumit mishra
इंदौर में बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा की नई कार्यकारिणी की सूची जारी होते ही जो दृश्‍य सामने आया वो इंदौर की राजनीति में दुर्लभ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बीजेपी को अपनी ही पार्टी के भीतर इस कदर विरोध का सामना करना पडा हो। लेकिन विरोध में अपनों ने ही नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के फोटो पर कालिख पोत दी। यहां तक कि प्रतीकात्‍मक तौर पर उन्‍हें ‘रावण’ बनाकर पुतला फूंक दिया गया।

हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले के पीछे कांग्रेस के नेताओं का हाथ बता रही है। इस मामले में बीजेपी के नगर अध्‍यक्ष सुमित मिश्रा ने वेबदुनिया के साथ चर्चा में बताया कि यह सब कांग्रेस का किया धरा है। इस पूरे कांड के पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्‍यक्ष जीतू पटवारी का हाथ है। सुमित ने बताया कि जिस शख्‍स ने हंगामा किया और कालिख पोती वो दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर का रिश्‍तेदार है। यह सब जीतू पटवारी के कहने पर हो रहा है। सुमित मिश्रा ने बताया कि प्रदेश संगठन को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है। वहां से जो भी निर्देश मिलेंग, उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी।

इस बारे में चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्‍यक्ष जीतू पटवारी को फोन लगाया गया, लेकिन उन्‍होंने फोन नहीं उठाया।

कार्यकारिणी की सूची या कांग्रेस, कौन है विवाद के पीछे : बता दें कि करीब 9 महीने के इंतजार के बाद इंदौर में भाजपा की नई कार्यकारिणी की घोषणा हाल ही में की गई है। इस 33 सदस्यीय टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री शामिल किए गए। जैसे ही टीम के नाम सामने आए, कई पुराने और सक्रिय कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनकी निष्ठा और वर्षों की मेहनत को नजरअंदाज़ कर दिया गया। वहीं, नई कार्यकारिणी के खिलाफ इस रोष और प्रदर्शन के पीछे इंदौर में बढ रहे क्षेत्रवाद का नतीजा बताया जा रहा है। हालांकि नगर अध्‍यक्ष सुमित मिश्रा ने इस तरह के किसी भी रोष से इनकार किया है। उन्‍होंने साफतौर पर इसे कांग्रेस की करतूत बताया है

सामाजिक संतुलन फिर क्‍यों उठा विवाद : बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इस कार्यकारिणी में सामाजिक संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई दिग्गज समाजों के योगदान को ध्‍यान में नहीं रखा गया। हालांकि बीजेपी के कुछ नेता इसके पीछे कांग्रेस समर्थक तत्वों का हाथ मान रहे हैं।

क्‍या क्षेत्रीय भेदभाव बन रहा विरोध का कारण : बता दें कि बीजेपी की नई सूची में विधानसभा क्षेत्र-3 से सबसे ज़्यादा 9 लोगों को जगह दी गई है। यह बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला का क्षेत्र है। हाल ही बस एक्‍सीडेंट और उनके बेटे की वजह से गोलू शुक्‍ला विवादों में रहे हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर क्षेत्रीय वर्चस्व की राजनीति की भी बात हो रही है। जिसका नतीजा यह विवाद बताया जा रहा है। हालांकि सच क्‍या है यह तो बीजेपी और कांग्रेस के नेता ही जानते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में इंदौर की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिलेगी।
भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचा

भारत विरोधी गतिविधियों का अड्‍डा बना बांग्लादेश, अब हाफिज सईद का करीबी इब्तिसाम ढाका पहुंचाAnti India activities in Bangladesh: बांग्लादेश द्वारा भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखाने के बाद अब कुख्यात आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद के करीबी कट्‍टरपंथी मौलाना ने हाल ही में बांग्लादेश का दौरा किया। ढाका पहुंचने के बाद इस मौलाना इब्तिसाम ने बांग्लादेश की पूर्वोत्तर से लगती सीमा पर भी दौरा किया।

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबाव

Nitish Kumar हैं BJP के Puppet, Tejashwi Yadav के बयान से NDA पर क्यों बढ़ा दबावबिहार चुनाव में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। इस बीच तेजस्वी के एक बयान सियासी गर्माहट को तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दबाव बढ़ा दिया है। ‘तेजस्वी प्रण’ को पटना में जारी करने के दौरान तेजस्वी ने कहा कि भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा पुतले की तरह इस्तेमाल कर रही है और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी।

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दाम

Gold : 4,100 रुपए सस्ता हुआ सोना, चांदी में 6,250 रुपए की गिरावट, जानिए क्यों गिर रहे हैं दामदीवाली से पहले तेजी लिए धातुओं के दाम अब लगातार गिर रहे हैं। मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतें 4,100 रुपए गिरकर 1,21,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गईं और वैश्विक बाजारों में 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गईं। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, सोमवार को सोने की कीमत 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी।

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादव

Tej Pratap Yadav : मेरे ऊपर लालू यादव की छत्रछाया नहीं, तेजस्वी और राहुल गांधी को लेकर क्या बोले तेजप्रताप यादवबिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव 2025 में जनशक्ति जनता दल नाम की नई पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हैं। अपने बेटे के इन्हीं कारनामों के कारण लालू यादव ने तेजप्रताप को पार्टी व परिवार से 6 वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। अब उन्होंने एक नया बयान देकर सनसनी फैला दी है।

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोध

SIR के दूसरे चरण के एलान पर भड़का विपक्ष, चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी विरोधबिहार के बाद अब चुनाव आयोग ने देश में दूसरे चरण 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की शुरुआत करने के साथ एक बार सियासी पारा चढ़ गया है। चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया शुरु करने का एलान किया है। चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की घोषणा के साथ ही सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है।

Silver Rate: और कितना गिरेगी चांदी? क्या अभी निवेश करना सही है, पिछले 25 साल में कितने बदले चमकीली धातु के रेट

Silver Rate: और कितना गिरेगी चांदी? क्या अभी निवेश करना सही है, पिछले 25 साल में कितने बदले चमकीली धातु के रेटSilver Rate in India: हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर छूने के बाद चांदी (Silver) में पिछले 10 दिनों में 31000 रुपए तक ‍की गिरावट दर्ज की गई है। 14 अक्टूबर को चांदी के भाव 1 लाख 78 रुपए प्रति किलो थे। दरअसल, चांदी में पिछले कुछ दिनों से जारी उतार-चढ़ाव से निवेशक भी आशंकित हो गए हैं।

क्यों घट रहे हैं सोने के दाम, सोने में निवेश के लिए कितना सही है समय?

क्यों घट रहे हैं सोने के दाम, सोने में निवेश के लिए कितना सही है समय?Gold Rates in India : सोने के दामों में धनतेरस के बाद से लगातार गिरावट आ रही है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार, कमोडिटी बाजार के साथ ही सराफा बाजार में भी सोना दबाव में दिखाई दे रहा है। हालांकि आज भारतीय कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स पर इसमें कुछ तेजी आई। लेकिन बाजार रेजबाउंड कहा जा सकता है।

पहले हाय किया, सेल्‍फी की ‘हां’ मिलते ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स से बेड टच, भैरवगढ़ जेल से 10 साल की सजा के बाद छूटा ही था अकील

पहले हाय किया, सेल्‍फी की ‘हां’ मिलते ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स से बेड टच, भैरवगढ़ जेल से 10 साल की सजा के बाद छूटा ही था अकीलऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से छेड़छाड़ के आरोपी अकील ने बताया कि कैसे उसने मौका पाते ही महिला क्रिकेटर को बेड टच कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि पहले उसने महिला क्रिकेटर को हाय का इशारा किया था, इस पर उन्‍होंने भी उसे हाय किया। इसके बाद उसने उनसे एक सेल्‍फी की मांग की। अकील ने बताया कि जैसे ही सेल्‍फी के लिए पास गया, उसने महिला क्रिकेटर को बेड टच कर दिया।

ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?

ओसामा के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल, क्या है रघुनाथपुर का सियासी गणित?Yogi Adityanath Raghunathpur rally: उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन द्वारा ओसामा को टिकट दिए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि माफिया पर एक्शन डबल इंजन सरकार ही लेगी।

योगी सरकार का किसानों को तोहफा, बढ़ाया गन्ने का MSP

योगी सरकार का किसानों को तोहफा, बढ़ाया गन्ने का MSPYogi Adityanath news in hindi : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया। इस फैसले से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
