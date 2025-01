खरगे के बयान पर भड़के रमेश मेंदोला, कहा, कांग्रेस तो मुस्लिम लीग से बढ़कर हिंदू विरोधी हो गई

MEA Protests Against Sri Lanka Navy Firing On Indian Fishermen, 2 Seriously Injured : श्रीलंकाई नौसेना ने मंगलवार सुबह डेल्फ्ट द्वीप के करीब 13 भारतीय मछुआरों को पकड़ने के दौरान गोलीबारी की। इसमें 5 भारतीय मछुआरे घायल हो गए। खबरों के मुताबिक 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि भारत ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा की गई गोलीबारी की घटना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है।